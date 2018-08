미중 무역전쟁, 중국판 실리콘밸리 조성 계획에 찬물

[아시아경제 베이징 박선미 특파원] 미국과 중국의 무역전쟁이 대규모 중국판 실리콘 밸리 조성 계획에 찬물을 끼얹었다.9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 소식통을 인용해 중국이 미국의 반발을 피해 기존에 계획했던 대규모 실리콘 밸리 조성 계획 실현을 연기하고 있다고 보도했다.중국은 광둥성 9개 도시와 홍콩, 마카오 일대를 통합 개발해 혁신 첨단 지역으로 만드는과학기술 산업을 집중 육성하고 '(Made in China 2025)리커창 중국 총리도 지난 3월 양회 기간 정부 공작보고에서 대만구를 언급하며 "매우 빠른 시일 내에 관련한 구체적 계획을 발표하겠다"고 말했었다. 하지만 5개월이 지난 지금까지 관련 내용은 발표되지 않고 있는 상황이다.한 베이징 소식통은 "무역전쟁이 '실리콘 밸리' 조성을 방해하는 가장 큰 요인"이라고 지적하며 "'중국 제조 2025'에 대한 장밋빛 전망이 현재 어떻게 미국의 공격 대상이 되고 있는지를 보면 잘 알 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "중국 입장에서는 대만구 실리콘 밸리 조성 계획을 축소할 경우 웃음거리가 될 수 있고, 그렇다고 계획대로 추진하자니 미국의 공격 대상이 될 수 있어 이러지도 저러지도 못하고 있는 상황"이라고 덧붙였다.미국이 오는 23일부터 25%의 관세를 부과하기로 한 중국산 수입품 목록만 봐도 미국이 얼마나 중국의 기술굴기를 경계하고 있는지 알 수 있다. 관세 부과 대상은 미국이 그동안홍콩 중국상업연합회(CGCC)의 조나선 추이 회장은 "당초 5월에 중국 정부 관계자들의 참석 속에 대만구 실리콘 밸리 조성과 관련해 투자 기회를 논의하는 포럼이 계획돼 있었지만, 이것도 계속 연기되고 있다"며 "다음 일정을 이달 23일로 잡기는 했는데, 지금 상황에서는 연기의 이유가 미중 무역전쟁 때문이라고 밖에 볼 수 없다"고 말했다.

