한화갤러리아, 반려동물문화 사각지대 밝게 비춘다

유기동물 보호소 운영 비용 지원

한화갤러리아는 신규 사회공헌 프로그램 ‘갤러리아 PARAN(Protection of Animal Rights and Animal Needs) 프로젝트’를 전개한다고 9일 밝혔다. 갤러리아는 국내 동물보호단체 4곳(동물권행동 카라·동물권단체 케어

서울동물학대방지 연합

용인시동물보호협회)과 지난 6일부터 순차적으로 협약을 맺고, 사회적 도움 손길이 적은 반려동물문화의 사각지대를 찾아 나눔을 실천한다.

‘갤러리아 PARAN 프로젝트’는 선진 동물보호센터 건립, 개식용 종식 등 동물보호단체들의 핵심 사업을 후원하고, 운영에 어려움을 겪는 유기동물 보호소의 활동비와 물품을 지원한다. 한화갤러리아 임직원 중 희망자를 모집하여 ‘PARAN 봉사단’을 결성, 유기동물 보호소를 방문하는 봉사활동도 진행할 예정이다.

[아시아경제 심나영 기자]한화갤러리아가 지원하는 동물보호단체의 핵심사업들은 아직 사회적 도움이 활성화 되지 않은 영역이다. 한화갤러리아는 동물권행동 카라에서 건립 예정인 선진국형 토탈 동물복지시설 ‘카라 파주센터’의 시설물 설치를 기업 최초로 후원한다. 한화갤러리아는 2019년에 지어질 카라 파주센터 내 견사 및 인테리어 건축 비용 일부를 지원한다.또한 한화갤러리아는 동물권단체 케어의 핵심 사업인 ‘개식용 종식 프로젝트’를 지원한다. 한화갤러리아의 후원금은 동물권단체 케어가 불법 개농장에서 사육되는 200여 마리의 개를 구조·치료·보호해 새 생명을 부여하는 데에 쓰이게 된다.