방탄소년단, ‘美빌보드 200’ 11주 연속 차트인…24일, ‘ANSWER’ 발매

[아시아경제 위진솔 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 11주 연속 진입하는 기록을 세웠다.8일 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단이 지난 5월 발매한 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 ‘빌보드 200’ 81위에 올랐다.이로써 방탄소년단은 차트 진입 첫 주 ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 데 이어 11주 연속 차트인하며 글로벌 인기를 증명했다. 방탄소년단이 지난해 9월 발매한 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’는 ‘빌보드 200’ 차트에 18주 동안 이름을 올린 바 있다.또 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 ‘월드 앨범’ 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 2위, ‘톱 앨범 세일즈’ 20위, ‘캐나디안 앨범’ 64위를 달성했다.이어 오는 25일과 26일에는 서울 잠실 올림픽주경기장에서 LOVE YOURSELF 서울 공연을 개최한다. 서울 공연을 시작으로 방탄소년단은 미국 로스앤젤레스·오클랜드·포트워스·뉴어크·시카고, 캐나다 해밀턴, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 프랑스 파리, 일본 도쿄·오사카·나고야·후쿠오카 등 15개 도시에서 본격적 투어를 시작한다.