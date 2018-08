與지도부 "'文정부 혁신성장', 규제개혁 절실…'은산분리' 보호장치 마련할 것"

[아시아경제 손선희 기자, 임춘한 기자]추미애 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열고 "혁신성장은 제이(J)노믹스의 3대 축의 하나"라며 "혁신성장이 성공하려면 시기적절한 규제개혁과 일관된 정부 지원이 필요하다"고 말했다. 이어 그는 "논란 끝에 도입된 인터넷전문은행으로 은행 간 금리 수수료 경쟁이 본격화되고 긴장과 혁신의 바람이 일 것"이라며 "새로운 시장 참여자로 하여금 핵심기술과 자본을 투자해 세계적 경쟁력을 갖추도록 해야 한다"고 강조했다.정부여당은 '은산분리(산업자본의 금융사 지분보유 제한)' 대원칙은 지키되, 기존 금융사와 달리 IT 기반의 인터넷전문은행에 대해서는 IT기업에 한해 지분소유(의결권 주식 4% 이상)를 허용할 방침이다.추 대표는 "인터넷전문은행에 참여하는 대주주자격을 제한하고 내부거래를 금지하는 '제한적 은산분리 완화' 방안을 마련될 것"이라며 "분명한 것은 혁신성장에 따른 규제개혁이 경제민주화의 원칙을 넘어서는 일은 없을 것"이라고 강조했다.홍영표 민주당 원내대표도 "여야 3당 교섭단체 논의에서 8월 국회에서 처리할 규제혁신 등 민생법안에 대해 합의와 공감대를 이뤘다"며 "은산분리 규제도 예외적으로 풀어주자는 상당한 의견 접근이 있었다"고 말했다. 이어 그는 "규제혁신은 혁신성장에 속도를 내기 위해 반드시 필요하다"며 "특히 4차 산업혁명 시대에 맞춰 인터넷은행 활성화와 핀테크를 기반으로 새로운 금융산업의 돌파구를 마련해야 한다"고 강조했다.홍 원내대표는 '은산분리 원칙 훼손' 우려를 의식해 "은산분리 규제 완화로 '재벌기업의 사금고화'가 우려된다는 우려가 나오지 않도록 2중, 3중의 장치를 만들 것"이라며 "(이번 특례법은) 인터넷전문은행에만 인정해주는 것일 뿐 은산분리 원칙을 훼손하는 것은 아니다"고 거듭 밝혔다.

