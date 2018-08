[개장전] 증권사 스몰캡 추천주(8/8)

[팍스넷데일리 정혜인 기자]2Q18 Review : V자 협곡의 한 가운데2Q18 Review : 예상된 부진2018년 신규 수주 감소 vs 2019년 신규 수주 증가투자의견:매수/목표주가:4만1000원하나금융투자 김현수성장을 위한 투자매출은 예상을 상회, 판관비율은 전년대비 1%p 상승중국 매출 70% 증가했으나 인력고용 늘어핵심 시장인 중국과 미국 모두 전망 밝아투자의견:매수/ 목표주가:8만4000원한국투자증권 이경자아직 크게 움직이기 어렵다올해 감익 전망 유지당분간 투자 매력 회복 제한적일 전망투자의견:매수/목표주가:1만8000원NH투자증권 고정우실적서프라이즈로 완벽한 턴어라운드를 보여주다2Q18 실적 서프라이즈 기록홍콩, 국내, 온라인 경매가 모두 호조를 보였고 자회사 실적이 크게 개선됨에 기인투자의견:매수/ 목표주가:1만5000원KTB투자증권 김재윤LPG선 발주량 증가의 수혜LPG선 발주량 늘어날 시기가 도래2018년 LPG선 발주량 60척 예상투자의견:매수/ 목표주가:7000원하나금융투자 박무현하반기가 더 좋다2Q18 Review: 플랫폼 부진으로 외형 성장 아쉬우나, 수익성 개선은 긍정적투자의견:매수/목표주가:3만8000원대신증권 김수민씨케이팩키지 합병으로 재도약을 꿈꾼다유아동 의류 및 용품 등의 제조, 판매 기업대형 면세점 입점으로 날개 단 궁중비책 매출한국투자증권 이나예정혜인 기자 hi.jung@paxnet.kr

