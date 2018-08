WSJ "美, 수입차 고율 관세부과시 한미FTA 재개정 위태로워"

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령의 수입차에 대한 고율 관세부과 위협이 이미 원칙적 합의를 본 한미 자유무역협정(FTA) 재개정을 위태롭게 한다는 분석이 나왔다.7일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 수입차에 대한 고율 관세부과 대상에서 한국을 면제하지 않으면, 한미 FTA 재개정 협상이 최종 마무리되더라도 한국 국회 비준이 어려울 수 있다고 보도했다.기존 협정에서는 미국이 2021년까지 한국산 픽업트럭에 대한 25%관세를 완전히 철폐하기로 했지만, 재개정 협상에서 철폐 기간을 오는 2041년까지 20년 연장하기로 한 것으로 전해졌다.또 지금은 미국 자동차 안전기준을 준수한 경우 한국 안전기준을 준수한 것으로 간주해 제작사별로 연간 2만5000대 수입을 허용하고 있지만, 앞으로 5만 대까지 수입을 허용하기로 한 것으로 알려졌다.WSJ은미국이 한국산 자동차에 대해 관세를 부과할 경우 한국 국회는 재개정된 한미FTA를 비준할 수 없다"고 말한 것을 전하기도 했다.김현종 통상교섭본부장의 지난달 방미도 소개했다. 김 본부장은 당시 로버트 라이트하이저 미국무역대표부(USTR) 대표와의 통상장관회담에서 한국이 '무역확장법 232조' 조치에서 제외되도록 적극적인 역할을 해달라고 당부했다.미 워싱턴 소재 컨설팅사인 맥라티 어소시에이츠의 수석고문인 타미 오버비는 지난 3월 한미FTA 재개정 협상에서 한국 측으로부터 양보를 얻어낸 미국이 한국산 자동차에 고율 관세를 부과할 것으로는 믿지 않는다면서 "한국 관리들은 미국 측으로부터 자동차 관세 면제를 받지 못하면 한미FTA가 '폭발할(blow up)' 것이라는 점을 분명히 하고 있다"고 말했다.

