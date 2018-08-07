¼ºÃßÇà¡¤ÀÚÇØ ¸»ÇÏ´Â '¾×Ã¼±«¹°'¡¦¾ÆÀÌµé ¹«¹æºñ ³ëÃâ

|26¸¸ ºä¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â '³²»çÄ£ÀÇ ³ª»Û¼Õ ½Ã¸®Áî' ¿µ»ó / »çÁø=À¯Æ©ºê Ã¤³Î 'Á•¶ì [ ½Ã¼±°Å» ]' Ä¸Ã³
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|»çÁø=Æ®À§ÅÍ ÀÌ¿ëÀÚ @HVqklBSo****(¿ÞÂÊ), @princesung****(¿À¸¥ÂÊ)
ÇÑ Æ®À§ÅÍ ÀÌ¿ëÀÚ(@HVqklBSo****)´Â ¸¹Àº ¼öÀÇ ÃÊµîÇÐ»ýµéÀÌ '¾×±« ½Ã¸®Áî'¸¦ ½ÃÃ»ÇÑ´Ù¸ç "Á¦ÀÏ ½É°¢ÇÑ °ÍÀº ÀÚ»ì, ¿Õµû, ÀÚÇØ, ÇÐ±³, °¡Á¤Æø·Â ÀÌ·± ¾ê±â¸¦ ÇÏ¸é¼ ¾×Ã¼±«¹°À» ¸¸Áö´Â ¿µ»ó"ÀÌ¶ó¸ç "ÇÐ»ýµéÀº ÀÌ·± ¿µ»óÀ» º¸¸é Èú¸µµÈ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ÁøÂ¥ Ãæ°Ý¸Ô¾ú´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ Æ®À§ÅÍ ÀÌ¿ëÀÚ(@princesung****)´Â "³ë·¡ ±ò°í ¾×Ã¼±«¹° ¸¸Áö´Â ¿µ»ó¿¡ ÀÚ¸·À¸·Î ÀÌ¾ß±â¸¦ ¾²´Â °Çµ¥ ¾ÆÁ÷µµ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ¾×Ã¼±«¹°°ú ¹«½¼ »ó°üÀÎÁö... ÇÐ±³ ³²ÀÚ¾ÖµéÇÑÅ× ¼ºÈñ·Õ, ¼ºÃßÇà´çÇÑ ³»¿ëµµ ÀÖ´øµ¥ ÁøÂ¥ ½ÉÇÏ´Ù"¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÌ·± ºñÆÇ¿¡ '¾×±« ½Ã¸®Áî' ¿µ»ó Á¦ÀÛÀÚ Áß ÀÏºÎ´Â ¿µ»ó Á¦¸ñ°ú µµÀÔºÎ¿¡ 'º¸±â ½ÈÀº ºÐµéÀº µÚ·Î °¡±â ´©¸£¼¼¿ä', '¼öÀ§°¡ Á» ¸¹ÀÌ ³ô¾Æ¼ ¾î¸° ºÐµéÀº ½ÃÃ»À» ÀÚÁ¦ÇØÁáÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù' µîÀÇ ¹®±¸¸¦ »ðÀÔÇÏ±âµµ ÇÏÁö¸¸ ÀÚ±ØÀûÀÎ ³»¿ë¿¡ ÀÌ²ø¸° ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ ÀÌ·± ¹®±¸¸¦ º¸°í ½ÃÃ»À» Áß´ÜÇÒ °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ±â´Â ¾î·Æ´Ù.
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