하반기 증시, 외풍 잦아들고 실적 '훈풍'

[아시아경제 박철응 기자] 하반기 상장사들의 영업이익 증가율이 상반기에 비해 두 배가량 크게 높아질 것으로 예상된다. 증시를 얼어붙게 했던 미국과 중국의 무역분쟁 등 외풍은 점차 잦아들 것이란 전망이 나온다. 예년과 달리 '상저하고'의 흐름을 보일 하반기 실적에 기대를 걸어볼만 하다.7일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 3곳 이상의 추정치가 있는 320개 상장사의 하반기 매출액은 960조7424억원으로 지난해 같은 기간에 비해 6.2% 증가할 전망이다. 영업이익은 104조6263억원으로 21.6%, 순이익은 78조3325억원으로 34.3% 늘어날 것으로 추정된다.상반기(2분기 잠정발표치 포함)의 경우 매출액(917조1013억원)은 3.9%, 영업이익(100조8418억원) 10.2%, 순이익(79조1472억원) 4.9% 증가할 것으로 보인다. 하반기 실적 증가율이 훨씬 높다. 예년의 경우 상대적으로 상반기가 하반기보다 실적이 양호했는데 올해는 다른 양상을 보이는 것이다.코스피만 놓고 보면 하반기 전기전자 업종의 영업이익이 49조4996억원으로 23.4% 늘어나 코스피 전체 102조5131억원의 절반 가까이를 차지할 것으로 예상된다.대표주인의 관전 포인트도 하반기라는 분석이 나온다. 권성률 DB금융투자 연구원은 "개별 이슈로 일시 주춤했던 반도체가 다시 정상 궤도에 오르고 디스플레이는 본격적인 실적 개선에 접어들었다. 여러 논란에도 불구하고 메모리 반도체 시황은 굳건하다"면서 "하반기 실적 개선을 염두에 두고 매수에 나서는 전략이 필요해 보인다"고 했다.영업이익 규모 면에서 금융업(15조3706억원), 화학(7조8457억원), 운수장비(4조7930억원) 등 업종 순으로 뒤를 잇는다.특히 운수장비 업종의 영업이익은 200% 이상 크게 증가할 것으로 추정된다. 조선업의 회복을 점쳐볼 수 있는 대목이다. 이봉진 한화투자증권 연구원은 "한국 조선소들이 주로 수주하는 1만2000TEU급 대형 컨테이너선은 대부분 아시아~유럽 항로에서 사용하고 있어 무역분쟁에도 발주가 급격히 위축될 가능성은 낮다"면서 "국내 조선소는 상반기에만 127억달러를 수주해 전년 동기 대비 19% 늘었다. 여전히 LNG선의 신조선가 대비 운임 비율이 우상향 추세라 하반기에도 발주를 기대해볼 만하다"고 분석했다.코스닥도 하반기 제조업종 영업이익이 6533억원으로 20.8%, IT 하드웨어는 5971억원으로 41.3% 증가할 것으로 예상된다. IT 소프트웨어 업종은 4387억원으로 142.6%나 증가할 것으로 추정된다.미중 무역분쟁의 영향은 누그러질 것이란 전망이 많다. 김후정 유안타증권 연구원은 "무역전쟁으로 중국 경제가 충격을 받게 되면 중국에 수출을 하는 국가들의 타격이 불가피해 한국과 홍콩 등의 증시가 하락세를 보였고 신흥국 관련 펀드에서도 자금이 빠져나갔다"면서 "앞으로는 무역전쟁이 계속 확대되는 최악의 상황을 피하기 위해 미국과 중국의 대화가 진전될 가능성이 높다"고 짚었다.허재환 유진투자증권 연구원은 "중국 정부가 미국에 대한 관세 보복에 나섰지만 위안화 급락도 방어하기 시작했다. 위안화 절하 등 악재의 영향력은 6월 중순 이후보다 크지 않을 전망"이라면서 "점차 미중 양국의 추가 보복 정책이 소진될 가능성이 있으며 신흥국 주가 밸류에이션 매력이 부각될 것이다. 달러 강세 압박도 진정될 것으로 보인다"고 했다.

