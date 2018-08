52시간이 바꾼 백화점 문화센터 “워라밸 관련 강좌 늘어”

[아시아경제 이재익 기자]신세계백화점은 지난달 26일부터 다음 달 7일까지 모집하고 있는 아카데미 가을학기 강좌에 ‘워라밸’ 관련 강좌 비중을 10~15% 가량 늘렸다고 7일 밝혔다. 워라밸은 ‘워크 앤 라이프 밸런스’(Work and Life Balance)의 준말로 삶과 일의 균형을 뜻한다.이번 아카데미 가을강과 중 ‘와인 소믈리에 자격증 과정’ ‘베이직 드럼’ ‘일대일 필라테스’ 등 직장인들이 좋아하는 취미 관련 강좌는 이미 마감됐다. 젊은 나이대의 수강생 역시 늘어나고 있다. 신세계백화점은 지난 학기 수강생의 연령대를 살펴본 결과 2,30대가 20%인 것으로 나타나 지난해 8% 수준이었던 것에서 두 배 이상 늘었다고 분석했다.신세계백화점은 젊은 세대의 백화점 문화센터 이용 증가는 근로 시간 단축의 영향이 크다고 분석했다. 야근과 회식을 줄이는 분위기가 확산되고 52시간 근무 제도를 시행하는 기업이 늘어나면서 일찍 퇴근하는 직장인들이 문화센터로 몰린 것이다. 백화점도 문화센터가 백화점의 문턱을 낮춰주면서 매출에도 도움을 주기 때문에 반가운 반응이다.이에 대해 신세계 아카데미는 가을학기 수업들을 음악, 댄스, 필라테스 등 젊은 세대가 관심을 보이는 이슈들로 준비했다. 수강인원도 20% 확대했다. 남자들에게 패션 팁을 알려주는 ‘맨즈 스타일링’ 강좌도 신설했다. 그밖에 전문가와 함께 하는 다양한 쿠킹 클래스나 한의사 김도균 원장의 ‘셀프 피부관리 팁’, 러닝 전문가 ‘런소다’가 알려주는 ‘러닝 다이어트’ 등도 관심의 대상이다.한편 신세계 아카데미의 가을학기 강좌 신청은 신세계백화점 홈페이지와 모바일 앱을 통해 신청할 수 있다. 강좌는 다음 달 1일부터 11월 30일까지 진행된다.

