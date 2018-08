헨리가 띠아모의 정체를 공개했다.6일 헨리는 자신의 인스타그램에 "My Ti Amo♥"라는 게시글과 사진을 함께 게재했다.공개된 사진에는 헨리가 조카와 함께 소파에 누워 시간을 보내고 있는 모습이 담겨있다.앞서 지난 3일 방송된 MBC'나 혼자 산다'에서는 녹화 중인 헨리에게 '띠아모'라는 이름으로 온 전화가 울리는 장면이 나왔다. 방송 후 '띠아모'가 누구일지에 관해서 네티즌들의 관심이 집중됐다.한편 인스타그램으로 많은 궁금증을 유발했던 '띠아모'의 정체가 공개됐지만, 네티즌들은 "아기가 전화를 걸다니?", "띠아모이긴 한데... 다른 띠아모는 궁금해하지 않겠어", "급조된 띠아모" 등의 반응을 보였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.