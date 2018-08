레드벨벳이 새 여름 미니 앨범 '서머 매직'으로 컴백했다.레드벨벳은 6일 여러 온라인 음원사이트를 통해 새 여름 미니 앨범‘ 서머 매직 (Summer Magic)'의 음원과 타이틀곡 '파워 업(Power Up)'의 뮤직비디오를 공개했다.지난해 7월 첫 번째 미니앨범 ‘더 레드 섬머’ 이후로 1년만에 선보이는 이번 앨범이 앞서 히트를 기록한 ‘빨간 맛’의 뒤를 이을 수 있을지 많은 관심이 모이고 있다.이번 앨범의 타이틀곡 '파워 업'은 통통 튀는 8비트 게임 소스와 귀여운 훅이 매력적인 업템포 팝탠스 곡으로 여름 휴가를 떠나는 순간의 설렘을 담은 곡이다.이어 여름과 겨울의 감성을 동시에 느낄 수 있는 매력적인 R&B 팝인 '한 여름의 크리스마스'를 비롯해 'Mr.E(미스터 이)', 'Mosquito(모스퀴토)', 'Ht That Drum(힛 댓 드럼)', 'Blue Lemonade(블루레모네이드)' 총 6개의 신곡과 보너스 트랙 '배드 보이(Bad Boy)'의 영어버전이 수록곡으로 실렸다.레드벨벳은 6일 오후 10시에 네이버 V 라이브의 레드벨벳 채널에서 '레드벨벳 컴백 LIVE-Power Up'을 진행하는 한편, 새 앨범 작업에 관한 에피소드와 컴백 소감도 밝힐 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.