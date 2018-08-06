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BMW, ¸®ÄÝ °ü·Ã ´ë±¹¹Î »ç°ú¡¦"È­Àç ¿øÀÎÀº EGR Äð·¯ ³Ã°¢¼ö ´©¼ö"

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.08.06 18:15 ±â»çÀÔ·Â 2018.08.06 18:15

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÁöÈñ ±âÀÚ] BMWÄÚ¸®¾Æ°¡ Â÷·® È­Àç»ç°í¿Í °ü·ÃÇØ ´ë±¹¹Î »ç°ú¸¦ ÇÏ°í È­Àç ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇÑ º»»çÀÇ ÀÚÃ¼ Á¶»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.

±èÈ¿ÁØ BMWÄÚ¸®¾Æ È¸ÀåÀº 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã ¼­¿ï Áß±¸ ¿þ½ºÆ¾ Á¶¼±È£ÅÚ¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í "ÃÖ±Ù ¹ß»ýÇÑ ÀÏ·ÃÀÇ È­Àç¿¡ ´ëÇØ °í°´ ºÐµé°ú ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, Á¤ºÎ ´ç±¹¿¡ ºÒ¾È°ú ½É·Á¸¦ ³¢Ä£ Á¡ ¸Ó¸® ¼÷¿© »ç°úµå¸°´Ù"¸ç "ÇöÀç ÁøÇàÇÏ´Â ¾ÈÀüÁø´Ü°ú ¸®ÄÝÀÌ ¿øÈ°ÇÏ°í ºü¸£°Ô ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±è È¸ÀåÀº "º»»ç¿¡¼­µµ ÀÌ¹ø »ç¾ÈÀ» ¸¶À½ ¹«°Ì°Ô ´Ù·ç°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ ¸ðµç °æ¿µÁøÀÌ ¸ÅÀÏ »óÈ²À» °øÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù. ÀÌ¾î "Àü¹®°¡·Î ±¸¼ºµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ´Ù±¹Àû ÆÀÀÌ ÇÑ±¹À» ¹æ¹®ÇØ BMWÄÚ¸®¾Æ, °ü·Ã ÆÄÆ®³Ê»ç¿Í ÇÔ²² Á¶¼ÓÇÑ ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇØ 24½Ã°£ ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡´Â BMW±×·ìÀÇ ¿äÇÑ ¿¡º¥ºñÅ¬·¯ Ç°Áú°ü¸® ºÎ¹® ¼ö¼®ºÎ»çÀå, °Ô¸£ÇÏ¸£Æ® ”í·¹ ±Û·Î¹ú ¸®ÄÝ ´ã´ç Ã¥ÀÓÀÚ, ÇÇÅÍ ³×ÇÇ¼Å µðÁ© ¿£Áø °³¹ßÃÑ°ý Ã¥ÀÓÀÚ, ±Û·» ½´¹ÌÆ® ±â¾÷ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ÃÑ°ý Ã¥ÀÓÀÚ µîÀÌ Âü¼®ÇØ È­Àç ¿øÀÎ°ú °ü·ÃÇÑ ÀÚÃ¼ Á¶»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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Á¶»ç °á°úÀÇ ¹ßÇ¥¸¦ ¸ÃÀº ¿¡º¥ºñÅ¬·¯ ºÎ»çÀåÀº È­ÀçÀÇ ±Ùº» ¿øÀÎÀ¸·Î µðÁ© Â÷·®ÀÇ ¹è±â°¡½º Àç¼øÈ¯ÀåÄ¡(EGR) Äð·¯¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ³Ã°¢¼ö ´©¼ö Çö»óÀ» Áö¸ñÇß´Ù. BMWÄÚ¸®¾ÆÀÇ ±âÁ¸ ÇØ¸í°ú µ¿ÀÏÇÑ ¼³¸íÀÌ´Ù.

¿¡º¥ºñÅ¬·¯ ºÎ»çÀåÀº "(È­ÀçÀÇ ±Ùº»¿øÀÎÀº) EGRÄð·¯ÀÇ ³Ã°¢¼ö ´©¼ö"¶ó¸é¼­ "´Ù¸¸ Â÷·®ÀÇ ÁÖÇà°Å¸®°¡ ±æ°í, Àå½Ã°£ ÁÖÇà, ¹ÙÀÌÆÐ½º º§ºê ¿­¸° »óÅÂ¿¡¼­¸¸ È­Àç°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÏ°¢¿¡¼­ Á¦±âµÇ´Â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °áÇÔ °¡´É¼º¿¡ ´ëÇØ¼­´Â "ÀåÂøµÈ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î´Â À¯·´°ú ÇÑ±¹ÀÌ µ¿ÀÏÇÏ´Ù"¸ç ÀÏÃàÇß´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼­¸¸ ´Ù¸¥ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ »ç¿ëÇÏ°í ÇÏµå¿þ¾î ¿ª½Ã µ¿ÀÏÇÑ EGR ½Ã½ºÅÛÀ» Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.

ÀÌ¾î ±×´Â "Åë°èÀûÀ¸·Î º¸¸é °áÇÔ·üÀº ÇÑ±¹°ú Àü¼¼°èÀÇ ¼öÄ¡°¡ °ÅÀÇ ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØ"ÀÌ¶ó¸ç "´Ù¸¸ ´Ü±â°£¿¡ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ °è¼Ó Á¶»ç Áß"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇØ EGRÄð·¯ ¸ðµâÀÇ ±³Ã¼¿Í ÇÔ²² EGRÆÄÀÌÇÁ¿¡ ´ëÇÑ Ã»¼Ò ÀÛ¾÷ÀÌ ÀÌ·ïÁú °ÍÀÌ¶ó´Â °Ô BMWÃøÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.

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¸®ÄÝÁ¶Ä¡°¡ º¸´Ù ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ÁöÀûµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ BMW ÃøÀº "È¸»ç¿¡¼­ È®½Ç¼ºÀ» °®°í ±Ùº» ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾ÇÇÑ ½Ã±â°¡ ¿ÃÇØ 6¿ù"ÀÌ¶ó¸ç "ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡ ¸ÂÃç ¹Ù·Î À¯·´¿¡ ±â¼úÀû Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇß°í ÇÑ±¹¿¡´Â ¸®ÄÝÁ¶Ä¡¸¦ °áÁ¤Çß´Ù"°í ´äÇß´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î ±è È¸ÀåÀº "ÃÖ±Ù ¿¹±âÄ¡ ¸øÇÑ ¿ì·Á¿Í °ÆÁ¤À» ³¢Ä£ Á¡¿¡ ´ëÇ¥·Î¼­ Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÑ´Ù"¸ç "Æ¯´ÜÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ÅëÇØ¼­¶óµµ »ó½ÇµÈ ½Å·Ú¿Í ºê·£µå¿¡ ´ëÇÑ ¹ÏÀ½À» È¸º¹ÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±èÁöÈñ ±âÀÚ ways@asiae.co.kr

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