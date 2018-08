법무법인 태평양, 3년 연속 자문 거래 베트남 M&A 포럼 ‘올해의 딜’

[아시아경제 김형민 기자] 법무법인(유한) 태평양(이하 태평양, 대표변호사 김성진)이 자문한 베트남 프로젝트 거래가 오는 8일 베트남 호치민 젬센터에서 열리는 2018 베트남 M&A 포럼에서 ‘올해의 딜(The Acquisition deals of the year 2018)’을 수상하게 됐다.이에 따라 태평양이 수행한 자문 거래가 3년 연속 ‘올해의 딜’ 상을 받는 영예를 얻게 되었다. 태평양은 올해 롯데카드를 대리해 베트남 테크콤은행 자회사인 테크콤 파이낸스 지분 100% 취득 거래를 성공적으로 자문했다.2016년과 지난해에는 각각 동원시스템즈의 베트남 포장재 업체 딴 띠엔 플라스틱패키징과 민 비엣 패키징 인수 거래, CJ 제일제당의 베트남 식품회사 까우제와 민닷푸드 인수 거래를 자문했고 해당 거래들이 베트남 M&A 포럼에서 ‘올해의 딜’ 을 수상했다.태평양과 태평양 베트남 사무소는 롯데카드의 거래를 위해 M&A의 구조 설계 및 검토, 대상회사에 대한 실사, 계약 전반에 관한 거래문서 작성 및 협상, 베트남 중앙은행의 인허가 등 거래 전반에 법률 자문을 제공했고 베트남 현지법과 관련된 쟁점에 종합적인 솔루션으로 거래를 성공리에 마무리해 업계의 주목을 받았다.올해 10회째를 맞이한 베트남 M&A 포럼은 베트남 계획투자부 산하 언론기관인 'Vietnam Investment Review'가 주관하는 베트남 최대 M&A 포럼 중 하나로 매년 500여 명이 넘는 정부 주요 인사와 기업 관계자가 참석해 베트남의 M&A 시장과 전망을 발표하고 있다. 한 해 동안 베트남 지역에서 두각을 나타내는 M&A 거래와 해당 거래의 가장 뛰어난 M&A 자문사를 선정해 발표하기도 한다.태평양 관계자는 “롯데카드의 테크콤 파이낸스 M&A 거래는 외국계 금융사가 베트남 금융회사 지분을 100% 취득한 최초의 사례라는 점에서 의미가 크다“며 “태평양이 해당 거래를 전반적으로 자문하는 과정에서 베트남 증권법 및 기업법, 조세법 등 제반 분야의 쟁점에 대해 종합적인 솔루션을 제시하고 금융회사에 적용되는 베트남 규제 및 법령을 심층적으로 분석함으로써 본건 거래가 성공적으로 완료될 수 있도록 조력하였다는 점에서 의미가 있다”고 했다.

