예탁결제원, 비정규직의 정규직화 속도…자회사 설립 완료

[아시아경제 조호윤 기자]한국예탁결제원이 비정규직의 정규직 전환에 속도를 낸다.6일 금융투자업계에 따르면 예탁결제원은 지난 2일 간접고용 비정규직의 정규직 전환을 위해 100% 출자한 자회사 '케이에스드림(KSDream Co., Ltd.)'의 설립을 완료했다. 케이에스드림 대표이사에는 대통령 비서실 사회조정2비서관을 거친 김남수 전 경제부총리 정책자문위원을 선임했다.향후 용역계약의 만기 도래에 맞춰 경비, 환경미화 등 7개 직종의 총 109명의 용역 근로자들은 자회사의 정규직으로 전환된다. 정년은 60세(고령자 친화 직종의 경우 65세)로 설정되며, 전환 당시 정년 초과자도 소정의 평가를 거쳐 계속 근무할 수 있도록 하는 등 고용안정에 주력한다는 방침이다. 휴가권 보장, 휴게환경 개선, 건강검진 실시 등 용역근로자의 실질적인 복리후생이 향상될 수 있도록 할 계획이다.한편 김남수 신임 대표에 대한 낙하산 논란도 일었다. 예탁결제원 노동조합측은 "

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.