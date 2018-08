락앤락, 실적 불확실성 해소 어려워

2분기은 매출액과 영업이익 각각 전년동기 대비 4.9%, 45.9% 감소한 1029억원, 75억원을 기록했다. 이는 시장기대치를 크게 하회하는 부진한 실적이다.특히 수출이 크게 줄어들면서 본사 매출이 25% 감소한 것으로 나타났다. 중국 법인 매출은 9% 성장하며 턴어라운드에 성공했지만 1년 이상 재고상품의 대규모 할인 판매로 영업이익이 48% 줄었다.한편 베트남 법인 매출은 수출 증가로 전년동기 대비 67% 증가하면서 고성장세를 이어갔다. 재고 효율화를 위한 할인 판매와 베트남 공장 원료 폐기 비용 약 30억원 영향으로 매출총이익률과 영업이익률은 각각 42.9%, 7.3%로 하락했다.박종대 하나금융투자 연구원은 6일 “재고효율화 작업은 하반기 내내 지속될 것”이라며 “베트남 공장 부적합 유리 원료 폐기 역시 완료하지 않은 것으로 파악된다”고 말했다.또 “국내 내수는 1~2% 역신장이 예상된다”며 “중국 사업은 턴어라운드에 성공했지만 온라인 채널 저하는 불안 요인”이라고 분석했다. 더불어 3분기 매출액은 전년동기 대비 3% 증가한 1100억원, 영업이익은 41% 감소한 85억원을 예상했다.투자의견도 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 그는 “국내외 높은 브랜드력을 기반한 지역 및 채널 확장 여력은 여전히 유효하지만, 피인수 이후 사업 구조조정 작업이 진행되면서 단기적으로 실적 불확실성이 높아지고 있다”고 분석했다.이어 “현재 주가는 2019년 당기순이익 기준 PER 22배로 불확실성을 감안하면 낮지 않은 수준”이라며 “당분간 보수적 접근이 필요하다”고 덧붙였다.정혜인 기자 hi.jung@paxnet.kr

