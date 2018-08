최신형 스마트폰 25만원…11번가, 中 화웨이 '노바라이트2' 사전판매

[아시아경제 지연진 기자] SK플래닛이 운영하는 오픈마켓 11번가는 오는 12일까지정식 출시는 13일이며 판매가는 25만3000원이다. 신한과 KB국민, 롯데, NH농협 등 4개 카드사 10% 할인쿠폰과 T멤버십 5천 포인트 할인, OK캐쉬백 1% 적립(등급별 차등) 등 11번가만의 단독 혜택이 제공된다. 11번가를 통해 구매하면 최대 3만2830원의 할인혜택을 받을 수 있다.‘노바 라이트 2’는 삼성전자에 이어 글로벌 스마트폰 시장에서 2위에 오른 중국 화웨이의 국내 첫 공식 출시 제품이다.사전예약 시 셀카봉, 플립케이스 등이 선착순으로 제공되며 특히 이번 출시 제품은 구매 후 3개월(구매일 기준) 동안 LCD패널 파손 시 무상으로 교체해주는 파격적인 혜택을 제공한다. 대우전자서비스, TGS 등 전국 66개 AS 센터에서 편리하게 수리 서비스를 받을 수 있다.

