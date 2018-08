피에스텍, ‘누진제 폐지 여론’ 계시별 요금제 도입 최대 수혜주

[팍스넷데일리 공도윤 기자] 폭염지속에 가정용 누진제 폐지 여론이 거세지고 있다. 최성환 리서치알음 연구원은 6일 계시별 요금제 도입시이 최대 수혜주가 될 것이라고 전망했다.은 민간건설사, 한국전력향 계량기 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있는 업체로 한국전력의 AMI(스마트계량기) 도입 시 수혜가 예상된다.최성환 연구원은 “기록적인 폭염이 지속되면서 하계 전력수요가 급증하고 있어 가정의 ‘전기세 폭탄’ 우려가 심각해지고 있는 상황”이라며 “가정용 ‘누진제’ 폐지 여론 확산 시 ‘계시별 요금제’로 변경하기 위해서는 가정내 AMI(스마트 계량기) 도입이 우선시되어야 한다”고 설명했다.분석에 따르면 현재 AMI 설치 가구는 전국 2400만호 중 680만호(28.3%)에 불과해 2020년까지 전국망 구축 가정시 1700만대 가량의 AMI 수요확대가 전망된다.최 연구원은 “대당 5만원을 감안하면 8500억원 규모의 추가 시장 등장이 가능하다”며 “한전향 매출이 본격화되는 2019년 예상 EPS 580원에 ‘옴니시스템’ 등 동종 업계 평균 PER 멀티플 15배를 적용해 투자의견 매수와 함께 목표주가 8700원을 제시한다”고 밝혔다.공도윤 기자 dygong@paxnet.kr

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.