‘그녀로 말할 것 같으면’이 화제인 가운데 배우 이시아가 네티즌의 이목을 끌고 있다.이시아는 지난달 14일 첫 방송된 SBS ‘그녀로 말할 것 같으면’에서 배우 남상미의 수술 전 모습으로 등장했다.이시아는 지난 2012년 그룹 치치에 ‘샤인’이라는 예명으로 합류해 디지털 싱글 3집 ‘Love Is Energy’를 발매한 가수 출신의 배우다. 하지만 이시아는 이 앨범을 끝으로 가수 활동을 중단했다.이후 이시아는 치치를 탈퇴하고 이시아라는 이름으로 연기활동을 시작했다.지난 2013년 MBC ‘구암 허준’에서 광해군 부인 유씨로 출연했으며, ‘내겐 너무 사랑스러운 그녀’(2014, SBS) ‘하녀들’(2015, JTBC) ‘별난 가족’(2016, KBS1) ‘모두의 연애’(2017, tvN) 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 또 영화 ‘루시드 드림’과 ‘검은 바다’에도 출연한 바 있다.

