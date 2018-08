그룹 트와이스가 출연 없이도 ‘음악중심’ 1위 트로피를 차지했다.4일 방송된 MBC ‘쇼 음악중심’ 1위 후보로는 그룹 마마무의 ‘너나 해’, 가수 숀의 ‘way back home’, 트와이스의 ‘dance the night away’가 올랐다.또한 이날 음악중심에서는 솔로로 컴백한 그룹 빅스 레오와 그룹 아이콘의 무대가 공개됐다.레오는 솔로 첫 미니 앨범 ‘CANVAS(캔버스)’의 수록곡 ‘나는 요즘’과 타이틀곡 ‘터치 앤 스케치’ 무대를 선보였다. 특히 레오가 직접 작사한 가사가 멜로디와 잘 어울려 눈길을 끌었다.그룹 아이콘은 ‘사랑을 했다’에 이어 새 미니앨범 ‘NEW KIDS:CONTINUE’의 타이틀곡 ‘죽겠다(Killing Me)’로 컴백했다. ‘죽겠다’는 비아이가 작사, 작곡을 맡은 곡으로 아무렇지 않게 남겨버린 이별이 그토록 아픔을 줄지 몰랐다는 내용을 담았다.한편 이날 출연 예정이었던 유닛 그룹 트리플H(현아, 이던, 후이)는 소속사 내부 사정으로 출연을 취소했다.

