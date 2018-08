하성운이 강가에서 악어를 발견해 ‘정글의 법칙’ 멤버들을 구했다.3일 방송된 SBS ‘정글의 법칙 in 사바’에서는 배우 박정철, 그룹 워너원 옹성우와 하성운이 출연해 멤버들과 함께 탐사에 나섰다.이날 하성운은 강을 건너던 중 악어를 발견하고 멤버들에게 악어 위치를 가리켰다.그러나 같은 보트에 타 있던 박정철과 옹성우는 악어를 발견하지 못했고 하성운은 계속해서 “진짜로 악어를 봤다”고 말하며 악어의 위치를 가리켰다.실제로 하성운이 가리킨 곳에는 빨간 불빛이 있었고, 곧 악어가 수면 위로 모습을 드러냈다. 악어의 모습을 발견한 멤버들은 강가에서 탈출했다.제작진과 인터뷰에서 하성운은 “제가 제일 먼저 봤어요”라며 “심상치 않은 움직임이 느껴져서 플래시를 딱 비췄는데 악어인 거예요”라고 당시 긴박한 상황을 설명했다.

