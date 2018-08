지난달(07월) 아파트 전세 실거래가

지난 07월 아파트 전세 실거래가는 다음과 같다.의 아파트 전세 보증금을 살펴보면 3.3㎥당 최저 79만원에서 최고 5593만원인데, 중랑구 망우동 한일써너스빌리젠시2단지 아파트(전용면적 84.6㎥)가 보증금 2000만원으로 최저가에, 서초구 반포동 아크로리버파크 아파트(전용면적 168.98㎥)가 보증금 27억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 157만원에서 최고 1768만원인데, 북구 금곡동 금곡5단지주공 아파트(전용면적 42.75㎥)가 보증금 2000만원으로 최저가에, 남구 용호동 더블유 아파트(전용면적 180.7318㎥)가 보증금 8억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 101만원에서 최고 2004만원인데, 북구 침산동 동아침산2무지개 아파트(전용면적 59.76㎥)가 보증금 2000만원으로 최저가에, 수성구 두산동 수성SK리더스뷰 아파트(전용면적 110.6078㎥)가 보증금 6억3000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 79만원에서 최고 4659만원인데, 연수구 연수동 승기마을,연수1차시영 아파트(전용면적 50.67㎥)가 보증금 1200만원으로 최저가에, 연수구 송도동 더샵센트럴파크2 아파트(전용면적 146.5057㎥)가 보증금 7억8000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 101만원에서 최고 1768만원인데, 광산구 도산동 카이스트빌1차 아파트(전용면적 34.0522㎥)가 보증금 1112만원으로 최저가에, 서구 화정동 e-편한세상 아파트(전용면적 185.78㎥)가 보증금 5억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 79만원에서 최고 1603만원인데, 유성구 지족동 가나파로스빌2차 아파트(전용면적 84.14㎥)가 보증금 2000만원으로 최저가에, 서구 둔산동 크로바 아파트(전용면적 164.95㎥)가 보증금 6억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 43만원에서 최고 1571만원인데, 동구 방어동 best village 2 아파트(전용면적 77.88㎥)가 보증금 1000만원으로 최저가에, 남구 신정동 문수로2차IPARK1단지 아파트(전용면적 84.9302㎥)가 보증금 4억원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 69만원에서 최고 1303만원인데, 세종특별자치시 나성동 에스알파크 아파트(전용면적 24.448㎥)가 보증금 500만원으로 최저가에, 세종특별자치시 도담동 도램마을 14단지(한림풀에버) 아파트(전용면적 111.996㎥)가 보증금 2억7000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 93만원에서 최고 3636만원인데, 성남시 분당구 정자동 한솔마을(4단지)(주공) 아파트(전용면적 35.28㎥)가 보증금 2000만원으로 최저가에, 성남시 분당구 정자동 분당파크뷰 아파트(전용면적 162.869㎥)가 보증금 11억원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 107만원에서 최고 1061만원인데, 동해시 발한동 삼우 아파트(전용면적 37.08㎥)가 보증금 1200만원으로 최저가에, 원주시 반곡동 원주반곡아이파크 아파트(전용면적 135.449㎥)가 보증금 2억9500만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 57만원에서 최고 1063만원인데, 청주시 서원구 사직동 덕희 아파트(전용면적 22.2㎥)가 보증금 470만원으로 최저가에, 청주시 서원구 사직동 두산위브더제니스 아파트(전용면적 143.847㎥)가 보증금 2억6000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 89만원에서 최고 1396만원인데, 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 신한 아파트(전용면적 42.54㎥)가 보증금 1162만원으로 최저가에, 충청남도 천안시 서북구 불당동 불당파크푸르지오2단지 아파트(전용면적 110.9945㎥)가 보증금 2억9000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 56만원에서 최고 1176만원인데, 익산시 창인동1가 익산역 시그니처-S 주상복합 아파트(전용면적 19.0449㎥)가 보증금 500만원으로 최저가에, 전주시 완산구 효자동2가 더샵효자 아파트(전용면적 148.394㎥)가 보증금 3억9000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 114만원에서 최고 1100만원인데, 보성군 벌교읍 회정리 보성회정엘에이치천년나무 아파트(전용면적 51.79㎥)가 보증금 1756만원으로 최저가에, 나주시 빛가람동 광주전남공동혁신도시 빛가람 대방엘리움 로얄카운티 1차 아파트(전용면적 116.5193㎥)가 보증금 3억7000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 79만원에서 최고 1342만원인데, 영주시 휴천동 휴천주공 아파트(전용면적 42.55㎥)가 보증금 1500만원으로 최저가에, 경주시 동천동 푸르지오 아파트(전용면적 125.12㎥)가 보증금 3억2000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 67만원에서 최고 1689만원인데, 창원시 마산합포구 구산면 수정리 에포스빌 아파트(전용면적 84.8841㎥)가 보증금 1700만원으로 최저가에, 창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 아파트(전용면적 84.9004㎥)가 보증금 4억3000만원으로 최고가에 계약되었다.의 아파트 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 210만원에서 최고 1553만원인데, 서귀포시 동홍동 주공1 아파트(전용면적 39.69㎥)가 보증금 4000만원으로 최저가에, 제주시 노형동 중흥에스클래스(미리내마을) 아파트(전용면적 149.8418㎥)가 보증금 4억원으로 최고가에 계약되었다.

