"우리 '동생' 사료는 소중하니까요"…1000만 반려인, '펫서울' 모인다

유진로봇 부스의 장유나 마케팅팀 대리는 "반려인들에게 로봇청소기는 이제 익숙해질 정도다. 현장에서도 살까말까 망설이는 분들이 많을 정도로 로봇, IT 기술을 접목한 아이템들이 각광받고 있다"고 고객 반응을 전했다.

