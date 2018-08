그룹 방탄소년단 정국이 근황을 공개했다.정국은 3일 방탄소년단 공식 트위터를 통해 “덥네요”라는 글과 함께 근황이 담긴 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 정국은 햇빛에 눈이 부신 듯 눈을 감고 브이를 하고 있다. 특히 최근 염색한 머리와 자신이 직접 만든 캐릭터인 BT21 ‘쿠키’가 그려진 수건이 잘 어울려 눈길을 끈다.팬들은 공개된 정국의 모습에 “정국 토끼야”, “정국이 너무 귀엽고 또 귀엽고 정말 귀엽고”, “너 앞머리 젖은 것까지 이렇게 귀여울 일이야?”, “더운데 시원한 거 많이 먹고 시원한 데서 푹 쉬어 정국아”, “누나는 체리꾹이 너무 기대되고 보고 싶고” 등의 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 오는 24일 ‘LOVE YOURSELF’ 시리즈의 마지막 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’를 발매한다. 이어 오는 25일과 26일에는 서울 잠실 올림픽주경기장에서 ‘LOVE YOURSELF’ 콘서트 투어를 시작한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.