장 보러 간 주부들, 가격 보고 더위 먹을 판

[아시아경제 심나영 기자]장바구니 물가에 비상이 걸렸다. 폭우에 이어 역대 최악의 폭염이 계속되면서 제철 채소류 가격이 치솟고 있다. 문제는 낮 최고기온이 섭씨 40도에 육박하는 폭염이 이달 중순까지 예고돼 있다는 것. 폭염이 계속되면 작황 부진으로 출하량이 급감하고 채솟값이 더욱 큰 폭으로 뛸 수 밖에 없다. 농산물 가격 급등에 따른 연쇄 물가 인상까지 우려돼 하반기 소비자들의 가계부담이 더욱 가중될 것으로 전망된다.4일 aT 한국농수산식품유통공사에 따르면 3일 기준 시금치 4kg가격은 6만539원으로 평년보다 107.8%나 급등했다. 양배춧값도 비상이다. 같은 기간 양배추 1포기 가격은 7009원으로 평년 대비 233.4%나 상승했다.닭고기도 폭염 피해를 입어 공급이 줄어들며 가격이 오르는 추세다. 한국농촌경제연구원이 발표한 8월 축산관측 보고서는 이달 육계 산지가격 전년보다 상승한 1400원에서 1600원(kg)으로 상승할 것으로 보고 있다. 지난해보다 0.6~14.9% 정도 가격이 오르는 셈이다. 보고서는 "8월 기온이 평년보다 높을 것이란 기상청 예보에 따라 폭염이 지속 돼 폐사하게 되면 가격은 전망치보다 더 상승할 수 있다"고 전했다.농림축산식품부에 따르면 지난달 24일까지 폭염으로 인한 닭 폐사는 전년 동기 대비 11.4% 증가한 133만 수로 집계됐다. 낮 최고 기온 40도에 육박하는 날씨 탓에 닭이 제 속도로 자라지 못하는 것도 문제다. 계열업체 폭염 피해 조사결과, 7월 1∼21일까지 육계 출하체중은 1.56kg으로 전년과 비슷하나 출하일령은 전년 동기간(30.6일)보다 늦어진 30.8일로 조사됐다.추석 선물로 인기 있는 한우 가격도 급등할 전망이다.돼지고기는 나 홀로 가격 하락 추세를 보일 것으로 예상된다. 보고서는 "8월 돼지고기 생산량은 등급판정 마릿수가 증가함에 따라 전년 동월보다 2.3% 증가한 7만 2000t으로 전망된다"며 "가격도 전년 동월보다 하락해 kg 당 평균 4900∼5200원 대를 형성할 것으로 보이지만 폭염이 지속될 경우 돼지고기 생산량 전망치보다 소폭 감소할 것"이라고 예상했다.

