[공시+]에이치엘비생명과학, 1400억원 조달

주주배정 증자의 일정을 고려하면 이번 3자배정 증자의 참여로 에이치엘비에게 배정되는 주주배정 증자 물량이 늘어 에이치엘비생명과학에 대한 에이치엘비의 지분이 늘 것으로 보인다에이치엘비는 지난 6월말 자금 465억원을 조달한 바 있다. 지난달 25일엔 자회사인 LSKBiopharma(LSKB)에 2000만달러(약 226억원)를 추가 투자해 지분을 늘렸다. 또 한번 다른 자회사인 에이치엘비생명과학의 지분을 늘려 에이치엘비 바이오그룹 전체의 장악력을 강화하는 것으로 풀이된다.회사 측은 항암제를 비롯해 에이치엘비가 자회사를 통해 진행하고 있는 다양한 바이오사업 성과가 가시권에 들어오고 있다는 기대감이 고조되고 있는 시점에서 자회사의 파이프라인에 대한 장악력을 높이는 사실에 시장이 주목하고 있다고 보고 있다.에이치엘비생명과학은 지난 2015년 12월 에너지솔루션즈 사명을 변경, 제약?바이오사업을 추진하기 시작했다. 그 후 ▲2016년 LSKB 지분 인수 ▲바이오전문 밴처캐피탈 엘에스케이인베스트먼트(LSK Investment) 설립 ▲제약유통회사 신화어드밴스 지분 100% 인수 ▲미국 소재 신약개발 전문회사인 살라리우스(Salarius Pharmaceuticals)와 베타캣(BetaCat Pharmaceuticals)으로 부터 신약 항암제 2종의 한국 내 권리확보 - 도입한 항암제 2종 현재 미국FDA로부터 임상 1상시험 승인, 개발 진행 중 ▲지난해 3월 세계 최초(The world's first), 세계 최고(best in class)의 바이오인공간 시판허가를 목표로 하고 있는 세포치료제 전문회사 라이프리버 지분 인수(현재 지분율 98.36%)하는 등 제약 바이오 기업으로서의 변신을 지속적으로 추진해온 바 있다.김하용 에이치엘비생명과학 대표는 "지난 3년간이 파이프라인 확보 및 바이오 기업으로의 사업 재구축 과정이었다면 이번 자금조달을 계기로 제약?바이오 기업으로 본격 도약하는 과정이 만들어 질 것" 이라며 "아시아를 대표하는 제약?바이오 기업으로 성장하는 것이 목표"라고 밝혔다.김 대표는

