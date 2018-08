(영상리뷰) 디즈니 뮤지컬 '라이온킹' 맛보기 리뷰…미리 공부하는 관전 포인트

사진=Disney/클립서비스. 편집=씨쓰루

'라이온 킹' 인터내셔널 투어의 관전 포인트를 소개한다.

사진=클립서비스. 편집=씨쓰루

'라이온 킹' 인터내셔널 투어는 오는 11월9일 대구 계명아트센터를 시작으로 내년 1월10일 서울 예술의전당, 4월에는 부산에서 각각 개막한다.

#2. 숫자로 압도하는 '기록'의 뮤지컬

사진=Disney/클립서비스. 편집=씨쓰루

또한 뮤지컬 역사상 처음으로 전 세계 6개 프로덕션에서 15년 이상 공연된 유일한 작품이기도 하다. 전 세계 8개 국어로 번역된 뮤지컬 '라이온 킹'은 남극을 제외한 모든 대륙의 20개국, 100개 이상의 도시에서 공연됐다.

이번 인터내셔널 투어는 세계 각지에서 뮤지컬 ‘라이온 킹’에 출연한 다국적 배우들이 한팀을 이룬 것으로도 유명하다. 미국, 영국, 브라질, 독일, 스위스 등 각기 다른 나라에서 '라이온 킹'을 연기한 배우들이 언어와 문화의 장벽을 넘어 하나로 뭉쳤다.

사진=Disney/클립서비스. 편집=씨쓰루

한국인에겐 다소 낯선 아프리카의 정취를 녹여내기 위해 '라이온 킹'에는 다양한 종류의 아프리카 전통 악기는 물론 젬베, 미림바, 칼림바, 각종 피리 등 일반적인 뮤지컬에서는 볼 수 없는 악기들이 주로 사용된다.

사진=Disney/클립서비스. 편집=씨쓰루

사진=Disney/클립서비스. 편집=씨쓰루

사진=Disney/클립서비스. 편집=씨쓰루

또한 기존 뮤지컬 장르에 식상함을 느낀 팬들에겐 새로움을 선사한다. 배우 전원이 다양한 동물로 전신 분장을 하고 각종 탈과 기구를 활용해 연기하기 때문이다.

송윤정 기자 singasong@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 씨쓰루 송윤정 기자] 무려 20년간 세계인의 사랑을 받고 있는 뮤지컬 '라이온 킹'이 드디어 한국 땅을 밟는다. 이른바 '라이온 킹' 인터내셔널 투어다. 올해로 탄생 20주년을 맞이한 뮤지컬 '라이온 킹'이 원어 그대로 아시아 국가를 찾는 것은 이번이 처음이다. 오는 11월9일 대구에서 개막한 뒤 순차적으로 서울과 부산 땅을 밟는다. 뮤지컬 팬들을 설레게 하는이번 '라이온 킹' 인터내셔널 투어는 탄생 20주년을 기념한 역사적인 첫 투어다. 특히 원어 그대로 아시아 무대를 밟는 것은 이번이 최초다.또한 '라이온 킹' 인터내셔널 투어는 해외에 가지 않아도 브로드웨이 오리지널의 무대 스케일과 아름다움을 아시아에 소개할 작품이기도 하다.탄생 20주년이 흐른 만큼 '라이온 킹'의 기록은 놀라움을 자아낸다. 전 세계 흥행 1위라는 타이틀은 물론 1997년 미국 브로드웨이에서 초연한 이래 세계 25개 프로덕션에서 약 9500만 명 이상의 관객이 관람했다.또한 아프리카 소울로 채워진 음악과 언어, 예술과 과학으로 탄생한 무대와 의상, 야생 밀림을 연상시키는 배우들의 몸짓이 혼연일체 된 동물 표현은 '라이온 킹'만이 갖는 특징이다. 무대의 주인공이 사람이 아닌 동물이라는 것만으로도 '라이온 킹'은 다른 뮤지컬과 큰 차별성을 갖는다.'라이온 킹'은 어린시절 디즈니 애니메이션을 보며 자란 80~90년대생들에게 추억을 불러 일으킬 것으로 보인다. '하쿠나마타타(다 잘 될거야)'라는 유행어를 낳은 '라이온 킹' 인기 캐릭터 티몬과 품바를 비롯해 세계인의 러브송으로 자리 매김한 'Can you feel the Love Tonight(캔 유 필 더 러브 투나잇)'을 실제 무대에서 볼 수 있기 때문이다.이번 '라이온 킹' 인터내셔널 투어가 '디즈니 뮤지컬은 어린이용'이라는 인식을 깰 수 있을 지 기대를 모은다.