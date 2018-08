CJ제일제당, 유튜버 ‘헤이지니’와 ‘여름방학 간식 만들기 쿠킹클래스’ 진행

[아시아경제 최신혜 기자] CJ제일제당이 2일 유튜브 크리에이터 ‘헤이지니’와 함께 ‘우리 아이에게 건강한 김치 습관 만들기! 헤이지니와 함께하는 여름방학 간식 만들기’ 쿠킹클래스를 진행했다고 3일 밝혔다.CJ제일제당 본사 1층에 위치한 쿠킹스튜디오 ‘CJ THE KITCHEN’에서 열린 이번 쿠킹클래스는 최근 선보인 ‘비비고 김치 헤이지니 에디션’을 알리고자 기획됐다. 고운 고춧가루로 매운 맛을 줄이고 황태?다시마 육수로 순하고 건강한 맛을 살려 아이들도 맛있게 먹을 수 있다는 점을 강조하기 위해 마련된 자리다.행사에는 엄마와 아이로 구성된 총 9팀이 참가했다. 이날 선보인 간식은 ‘비비고 김치 헤이지니 에디션’을 사용한 ‘비비고 김치 미니버거’와 ‘비비고 김치 스마일 김밥’이다.CJ제일제당은 추후에도 김치 소비층의 특성에 맞춘 다양한 이벤트를 진행할 계획이다.

