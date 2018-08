美백악관, 김정은 친서 확인…"2차회담 논의 열려있다"

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 미국 백악관은 2일(현지시간) 2차 북미정상회담에 관한 논의는 열려 있지만, 현재로선 계획된 것은 없다고 밝혔다. 김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미 대통령에게 친서를 보낸 사실도 재확인하며 "전면적인 비핵화를 향해 함께 노력해 나가기를 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.세라 샌더스 대변인은 이날 브리핑에서 2차 북미정상회담 계획에 대한 질문을 받고 "현재로선 2차 회담에 대해 확정된 게 없다"며 "분명히 관련 논의에 열려 있지만, 계획된 회담은 없다"고 밝혔다.그는 또앞서 트럼프 대통령은 이날 새벽 1시쯤 올린 트윗에서 전날 하와이에서 열린 한국전 참전 미국인 유해 봉환행사를 거론, "우리가 훌륭하고도 사랑하는 전사자 유해를 고향으로 보내는 과정을 시작하는 약속을 지켜준 데 대해 김정은 위원장에게 감사한다"고 사의를 표하면서 "당신의 '좋은 서한'(nice letter)에 감사한다. 곧 보게 되기를 희망한다"고 언급했다.트럼프 대통령이 북한과 관련한 상황에 만족하느냐는 질문에는 "트럼프 대통령은 전체 한국(all of Korea)이 비핵화될 때까지 완전히 만족하지는 않을 것"이라고 밝혔다.이어 북측의 유해 송환에 대해 "엄청나게 감사하고 고맙게 생각한다"며 "우리는 북한과 계속 협력해 나갈 것"이라고 강조했다.

