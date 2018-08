화순군, 각종 공모사업 선정·수상 쾌거

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자]화순군이 올해 상반기에 선정된 공모사업은 19개 사업에 총 사업비 144억원으로, 행정안전부 ‘2019년 저출산 대응 공모사업’을 비롯해 교육부 ‘성인문해교육 지원사업’, 문화체육관광부 ‘2018년 지역특화프로그램 사업(시간여행 in 화순)’, 산림청 ‘지방정원 공모사업(화순 고인돌정원 조성)’, 국토교통부 ‘개발제한구역내 생활공원 사업(수만리공원 습지원 조성)’ 등이다.이 밖에도 화순군은 2018년 행정 및 민원제도 개선 우수사례 경진대회 우수상 등 7건을 수상하며 지난달 각종 경진대회 및 평가에서도 뛰어난 성적을 거두고 있다.구충곤 화순군수는 “민선 7기는 지난 4년간의 성과중 하나인 지역안정과 군정화합의 기틀 위에 화순군이 한걸음 더 나아가고 도약해야 할 시기”라며 “각종 공모사업 선정과 평가에서 좋은 성과를 거둔 것은 7만여 군민의 아낌없는 성원과 화순군민의 행복을 위해 발 벗고 나선 700여 공직자들의 헌신적인 노력 덕분이다”고 말했다.

