8월 과학기술인상에 윤성로 서울대 교수 선정

[아시아경제 김철현 기자] 과학기술정보통신부(장관 유영민, 이하 과기정통부)와 한국연구재단(이사장 노정혜, 이하 연구재단)은 과학기술인상 8월 수상자로 윤성로 서울대학교 전기정보공학부 교수를 선정했다고 1일 밝혔다.윤 교수는 텍스트, 염기서열, 음성, 센서 등 다양한 형태로 지속해서 생성되는 '서열형 빅데이터'를 정밀 분석할 수 있는 인공지능(AI) 기술을 개발해 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터와 인공지능 기술의 응용 범위를 확대하는 데 기여한 공로를 높이 평가 받았다.윤 교수는 딥 러닝과 기계학습에 기반한 서열형 빅데이터의 표현형 학습 및 상호작용 학습, 서열형 동적 그래프 전이학습 등 다양한 형태의 빅데이터를 스스로 학습하고 그 속에서 일정한 규칙성을 찾아 제시할 수 있는 새로운 인공지능 기술을 개발했다. 이러한 기술을 바탕으로 다양한 종류의 서열형 빅데이터 분석에 성공해 최근에는 세계 최초로 유전자가위의 효율을 예측할 수 있는 인공지능을 구축, 유전자가위의 효율 예측 정확도를 획기적으로 향상시켰다.또 세계적 반도체, 자동차, IT 기업들과 함께 스마트폰이나 자동차에서 동작하는 인공지능을 구현하기 위한 '온 디바이스 AI' 기술을 개발 중이다. 이와 함께윤 교수는 "서열형 빅데이터는 과학, 공학, 의·생명, 금융, 경제 등 다양한 분야에서 지속해서 생성되는 만큼 새로운 인공지능 기술이 관련 학문과 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다"며 "이러한 인공지능 기술이 새로운 기술과 서비스 창출에 기여하도록 후속 연구에 주력하겠다"라고 했다.

