"개성공단, 4차산업단지 재편…스마트시티로 건설해야"

[아시아경제 이설 기자] 개성공단을 4차 산업단지로 재편해 스마트 시티로 건설해야 한다는 제안이 나왔다.통일부가 지난 2월 용역 발주한 '문재인 정부의 한반도 전략비전' 보고서에 따르면 김준형 한동대 교수는 핵동결 단계에서 개성공단과 금강산 관광특구 재개 등을 추진해야 한다며 이같이 밝혔다.보고서는 개성공단 기존 3단계 확장계획을 변경해 1단계는 그대로 경공업 단지로 두되 2·3단계는 4차 산업혁명단지로 재편, 관련 기업과 시설을 유치하고 개성공단 전체를 스마트 시티로 건설하자고 제안했다.김 교수는 4차 산업혁명단지에 대해선 "(개성공단에) IT 플랫폼을 구축함으로써 글로벌 기업들을 유치하면서 R&D센터 및 청년 창업을 지원할 창업지원센터 등을 신설하고 남북 청년들의 스타트업을 지원하자"고 방법론을 제시했다.구체적으로는 "애플, 구글 등 글로벌 기업을 유치하고 이들이 만들어 낼 에코시스템을 구축함으로써 국가 경쟁력을 강화하면 청년들에게 새로운 일자리를 마련해줄 수 있다"고 부연했다.당초 개성공단은 1단계 사업으로 100만평 규모의 부지조성을 시작해 10년간 2, 3단계 확장 공사를 진행, 공단 800만평과 배후도시 1200만평 등 총 2000만평 규모의 공단을 조성한다는 계획이었다. 이를 통해 5000개 기업을 유치하겠다는 복안이었다. 하지만 북한의 1차 핵실험을 이유로 개성공단 개발계획은 축소됐다.다만 개성공단 재개는 핵 동결 수준으로 가야 실현할 수 있다는 게 보고서의 기본 전제다. 김 교수는 비핵화를 동결과 폐기 단계로 단순하게 구분해 '남북 공동의 집 단계'와 '남북 하나의 집 단계'로 접근해야 한다고 제안했다. 핵개발프로그램 동결 단계인 남북 공동의 집 단계에서 개성공단과 금강산 관광 특구 재개, 북·중 접경지역 개발 등 남북 경협을 추진해야 한다는 것이다.보고서는 "불행 중 다행으로 북한이 비핵화를 수용하면서 대남, 대미 관계개선을 추진하고 있어 머지않아 전면적인 개혁 개방정책의 가능성이 있는 만큼 한반도 정치 및 경제공동체를 수립하는 것을 지향해야 한다"고 제언했다.통일부는 보고서에 대해 "정책적 활용 가능성이 매우 높다"며 "'남북 공동의 집' '남북 하나의 집' 추진계획이 현실 여건에 바탕을 두고 구체적이고 실제적으로 제시되었다는 점에서 매우 적절한 추진 방법"이라고 평가했다.그러나 최근 종전선언과 핵 동결 방법을 둘러싸고 북·미 간 신경전이 이어지고 있어 실현 가능한 제안이 될지는 불투명하다. 보고서는 지난 2월 말부터 6월 말까지 작성됐는데 7월 한 달만해도 남북관계 기류가 달라진 상황이다. 북한 노동당 기관지 노동신문은 전날 논평에서 개성공단과 금강산 관광 문제를 제기하며 남측의 남북 관계 개선 의지를 문제 삼았고, 통일부는 지난달 27일 개성공단 기업인 153명의 방북신청을 유보했다. 북한의 비핵화 진전 등 제반 여건이 조성될 때까지 방북을 유보한다 게 통일부의 입장이다.또 미 국무부는 북한이 개성공단 재가동 등을 촉구한 데 대해 공단 폐쇄를 지지한다는 기존 입장을 지난달 31일(현지시간) 재확인했다. 국무부 관계자는 이날 미국의 소리방송(VOA)의 논평 요청에 대해 "국무부는 안정을 저해하고 도발적인 북한의 행동에 맞서 개성공단을 폐쇄한 2016년의 결정을 지지한다"고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.