[클릭 e종목]“한미약품, 실적은 기대치 부합… R&D 성과 보여줘야 할 시점”

[아시아경제 구은모 기자] 한국투자증권이에 대해 올해 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다며 현재의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 정당화되려면 연구·개발(R&D)의 성과가 가시화돼야 한다고 진단했다. 투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 54만원을 유지했다.진홍국 한국투자증권 연구원은 1일 보고서에서 이상지지혈증 치료제 ‘로수젯’, 역류성식도염 치료제 ‘에소메졸’, 뇌기능 개선제 ‘카니틸’ 등 주력 전문의약품(ETC) 제품의 판매성장에 힘입어 올해 2분기 매출액 2413억원을 기록했다고 전했다. 이는 시장 기대치인 2360억원에 부합하는 수치다.진 연구원은 “R&D 비용은 485억원(매출대비 20%)으로 전년 대비 32% 늘었으나 수익성 높은 ETC 제품의 판매호조로 영업이익은 시장 기대치 193억원에 부합한 199억원을 달성했다”며 “작년 2분기 아테넥스로부터 수취한 일회성 마일스톤(73억원)을 제외한다면 실질적으로 영업이익은 21% 증가한 셈”이라고 설명했다.다만 지난해 약 1700억원에 달했던 R&D 비용이 올해는 2000억원에 육박할 것이란 전망이다. 진 연구원은 “한미약품의 영업활동에 의한 현금흐름(CFO)은 2016년 4193억원에서 사노피에 계약금 1200억원을 반환하면서 지난해 마이너스(629억원)로 돌아섰다”며 “R&D 비용의 증가와 더불어 올해는 사노피에 1000억원 가량의 계약금 추가반환이 예정돼 있어 CFO가 플러스로 돌아서기는 어려울 것”으로 전망했다. 진 연구원은 “이에 대응하기 위해 지난 4월 1150억원 가량의 회사채를 발행해서 재무부담을 어느 정도 해소했으나 결국 현재의 밸류에이션을 정당화하려면 R&D에서의 성과가 가시화돼야 할 것”이라고 말했다.투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 54만원을 유지했다. 목표주가는 본업가치 1조9000억원, 신약가치 4조6000억원, 순차입금 3800억원을 합산해 산출했다고 밝혔다.

