[김맹녕의 골프영어산책] "스크래치 골퍼의 의미"

스크래치 골퍼는 핸디캡이 제로인 플레이어를 의미한다.









외국에서 라운드할 때는 핸디캡이 자주 화제가 된다.골프를 아주 잘 쳐서 한 자리 수 핸디캡(1~9)이라면 '싱글 디지트 핸디캡퍼(single-digit handicapper)'라고 한다. 핸디캡이 아예 제로인 골퍼는 '스크래치 플레이어(scratch player)' 또는 '스크래치 골퍼(scratch golfer)'다. 스크래치(scratch)는 '긁다', '할퀴다', '문지르다'를 뜻한다. 또 다른 의미로 육상 트랙의 스타트 선이나 멀리뛰기의 출발선을 스크래치 라인이라고 부른다.제로 핸디캡(zero handicap)을 스크래치라고 표현하는 건 땅에 선을 그어 놓고(scratched) 시작한 달리기 경주에서 유래됐다. 달리기를 못하는 선수에게 핸디캡을 주어 선의 앞쪽에 위치 시켰다. 실력이 뛰어난 선수들은 반면 출발선에서 핸디캡 없이 경주를 했다. 핸디캡을 주지 않는 선수는 스크래치 맨이다. 미국골프협회(USGA)에 스크래치골퍼에 대한 정의가 있다.티 샷 비거리가 평균 250야드, 470야드의 홀을 2온 시키는 사람(여자는 비거리 210야드, 400야드 2온)이다. 스크래치골퍼를 줄여서 스크래치라 한다(scratch golfer is sometimes shortened to just scratch). 핸디캡이 0 또는 그 이하의 스코어를 내는 골퍼는 플러스 핸디캡퍼다(Those with handicaps below zero are more specifically called plus-handicappers). 다음은 골퍼들의 핸디캡에 관한 대화 내용이다.A : Are you a scratch player?(당신은 스크래치 플레이어입니까?)B: What do you mean by scratch player?(스크래치 플레이어가 무슨 뜻이지요?)A: A golfer whose average score for a round of golf is par or better(1라운드 평균 스코어가 파나 그 이상의 스코어를 내는 골퍼를 의미합니다).B: Thanks for the explanation. What is Bob's handicap? (설명 감사합니다. 밥의 핸디캡은 얼마입니까?)A: He plays to scratch(그는 스크래치 골퍼입니다).글ㆍ사진=김맹녕 골프칼럼니스트