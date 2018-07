"특별한 점심, 행복한 하루"…시그니엘서울 스테이 ‘런치 인 더 스카이’

최고급 랜드마크 호텔 시그니엘서울의 모던 프렌치 레스토랑 ‘스테이(STAY)’에서 평범한 평일 오후를 특별하게 만들 수 있는 ‘런치 인 더 스카이(Lunch in the Sky)’프로모션을 31일 선보인다.

