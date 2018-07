마포구 후원 개그페스티벌 ‘코미디위크 in 홍대’ 열려

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 오는 8월10일부터 12일까지 홍대 일대에서 펼쳐지는 개그페스티벌 ‘제2회 코미디위크 in 홍대’를 공식 후원한다.이번 행사가 젊음과 문화를 상징하는 홍대 지역에서 열리는 만큼 마포구는 공연장소 협조 등 행사운영에 대한 아낌없는 지원을 할 것이라고 밝혔다.2016년에 이어 올해로 2회째를 맞이한 코미디위크는 윤형빈 소극장, KT&G 상상마당 등 홍대 인근 실내 공연장 10여 곳과 홍대 걷고싶은 거리, 홍대 서측 공영주차장 등 야외 일부에서 진행된다. 유세윤, 김영철, 박수홍, 남희석 등 대한민국 대표 개그맨들이 총 출동해 3일간 팬들을 만날 예정이다.2000년대를 휩쓴 개그콘서트의 주역인 갈갈이 박준형과 옥동자 정종철 사투리 개그 달인 김시덕의 ‘갈옥떡쇼’와 남희석의 ‘팀스탠드업쇼’, 유세윤의 ‘소통왕유세윤’, 김영철의 스탠드업코미디쇼인 ‘김영철의조크콘서트’, 박수홍·손헌수·DJ주주의 음악개그쇼인 ‘주수박쇼’ 등 코미디 위크에서만 볼 수 있는 신선한 공연들이 관객들을 맞는다.이 외도 육아에 지친 부모들을 위한 공연으로 큰 사랑을 받고 있는 정경미·김경아·조승희의 ‘투맘쇼’, 윤형빈 소극장의 대표 공연인 ‘관객과의 전쟁’과 ‘홍콩쇼’ 등 인기 공연들도 함께 마련됐다. 실내 개그공연 뿐 아니라 홍대 부근을 지나는 시민들이 즐길 수 있는 거리 레크리에이션과 이벤트가 홍대걷고싶은거리 곳곳에서 열린다.구 관계자는 "이번 행사가 홍대 지역 문화예술 공연과 관광 업계 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 또 "최근 젠트리피케이션 현상으로 어려움을 겪는 문화예술인들이 맘껏 역량을 펼치는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.이와 함께 마포구는 지역 내 저소득층, 한부모, 다문화, 맞벌이 가정 아동들을 위한 코미디위크 관람 프로그램을 진행한다. 약 150여명의 아이들이 3일에 걸쳐 공연장을 찾을 예정이다. 관람은 아이들이 함께 볼 수 있는 소재의 공연을 대상으로 진행된다.유동균 마포구청장은 “문화관광의 메카인 홍대 일대에서 열리는 이번 행사가 대한민국 최고의 코미디 축제로 자리 잡기를 바란다”며 “많은 시민들이 홍대 일대를 방문할 것으로 예상되는데 행사가 성공리에 마무리되기 위해서는 사고 없이 무사히 끝나는 것이 가장 중요하다. 주최 측에서 관람객의 안전에 각별히 신경 쓰기를 바란다”고 당부했다.

