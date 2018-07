[클릭 e종목]“동아에스티, 투자가 수익으로 연결되는 구간”

[아시아경제 구은모 기자] 대신증권이에 대해 현재 투자가 수익으로 연결되는 구간이라며 이번 실적은 물론 다음 실적은 더욱 기대된다고 평가했다.동아에스티는 올해 2분기 영업이익이 201억원으로 지난해 동기보다 433.8% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 14.9% 늘어난 1524억원, 당기순이익은 355% 증가한 216억원을 기록했다. 모두 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 웃도는 성적이다.사업부문별 매출은 전문의약품(ETC)이 전년 동기 대비 1.8% 감소한 723억원, 해외사업이 16.3% 증가한 355억원, 의료기기 및 진단이 7.2% 감소한 178억원, 기타 189.1% 증가한 267억원이다.홍가혜 대신증권 연구원은 31일 보고서에서 “주요 사업 부문인 ETC 사업 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 타리온의 판매종료('17년 매출 약 240억원)를 감안했을 때 양호한 상황”이라고 판단했다. 해외사업은 “전년 동기 대비 150.5% 성장해 매출 82억원을 기록한 인성장호르몬 그로트로핀과 9.6% 성장해 171억원을 기록한 박카스의 캄보디아 수출 물량 증가분이 반영됐다”고 전했다. 또 기타 사업부에서는 “올해 초 미국 뉴로보사에 기술이전(DA-9801, 당뇨병성 신경병증) 및 양도(DA-9803, 알츠하이머)에 따른 양도 금액 및 지분 수령 평가액 약 145억원을 인식했다”고 설명했다.홍 연구원은 "현재 동아에스티는 연구·개발(R&D) 투자가 수익으로 연결되는 구간"이라고 진단했다. 그는 “지속적으로 R&D 수익이 확대되고 있다”며 “향후에도 기술 수출한 DA-4501(암, MerTK저해제)의 계약금 분할 인식 및 항생제 시벡스트로의 적응증 추가로 인한 로열티 금액 확대가 기대된다”고 했다. 또한 신약개발도 순항 중이라며 “하반기 DA-1241(당뇨, GPR119 agonist) 미국 임상 1b상도 진입 예정”이라고 전했다.투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 15만원을 유지했다. 홍 연구원은 “최근 과도한 주가 하락으로 인한 실적 대비 주가 수준(밸류에이션)이 부각되고 있다”며 “R&D 성과가 매출로 연결되는 구조적인 성장이 기대된다”고 전망했다.

