폼페이오 "인도태평양에 1억달러 투자"…中 영향력 견제

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원]마이크 폼페이오 미 국무장관은 30일(현지시간) 미 상공회의소 주최로 열린 인도-태평양 포럼 연설에서 이 지역의 에너지·사회기반시설·디지털 경제 분야에 1억1300만달러를 투자하겠다고 밝혔다.폼페이오 장관은 "나는 이곳에 트럼프 정부가 우리의 경제 관여를 인도-태평양으로 확대하고 있다는 걸 강조하기 왔다"며 "미국은 그곳에 있을 것이고 미국 기업들도 그곳에 있을 것"이라고 말했다.인도-태평양은 기존의 '아시아 태평양' 개념을 확대해 미국, 일본, 호주, 인도 등 4개국의 역내 협력을 강화하자는 전략이다. 정식 명칭은 '자유롭고 개방된 인도-태평양'(free and open Indo-Pacific)이다.미국의 이 전략은 사실상 중국의 역내 영향력을 견제하기 위한 것으로 분석된다. 중국 주도의 '신(新) 실크로드 구상'인 일대일로(一帶一路:육상·해상 실크로드)에 대한 맞불 성격이 아니냐는 분석도 제기된다. 중국은 미국이 역내 협력 이슈를 정치화하거나 특정 세력을 배제하는 데 활용해선 안 된다고 반발해 왔다.폼페이오 장관은 이번 주 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아를 방문하며 역내 새로운 안전보장 원조 계획도 발표할 예정으로 전해졌다. 그는폼페이오 장관은 "미국은 인도-태평양 지역과의 협력을 바라지 지배를 원하는 것이 아니다"라고 강조하고, "인도-태평양 지역 국가들을 다른 나라의 압박으로부터 보호하고 자유롭게 할 것"이라고 덧붙였다.

