[프레스콜] 뮤지컬 '라이온킹' 탄생 20주년, 다국적 인터내셔널 투어 베일 벗었다

30일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서는 뮤지컬 '라이온 킹' 인터내셔널 투어 프레스콜이 열렸다. 이날 자리에는 이번 투어의 총 책임자 겸 월트 디즈니 시어트리컬 그룹 디렉터인 펠리페 감바 인터내셔널 프로덕션 총괄이사와 마이크 샤퍼클라우스 음악감독, 주술사 라피키 역을 맡은 배우 느세파 핏젱 등이 참석했다.1997년 11월13일 미국 브로드웨이에서 초연한 이래 무려 20년간 세계 25개 프로덕션에서 무려 9500만 명이 넘는 관객이 관람한 뮤지컬 ‘라이온 킹’은 뮤지컬 역사상 처음으로 전 세계 6개 프로덕션에서 15년 이상 공연된 유일한 작품이다.이번 인터내셔널 투어는 세계 각지에서 뮤지컬 ‘라이온 킹’에 출연한 다국적 배우들이 한팀을 이룬 것으로도 유명하다. 브라질, 영국, 남아공 등 각기 다른 국가에서 '라이온 킹'을 연기한 배우들이 언어와 문화의 장벽을 넘어 하나의 목소리로 합을 이룬다.이후 펠리페 감바 총괄이사가 무대에 올라 '라이온 킹'의 제작 과정을 설명했다. 디즈니 애니메이션을 뮤지컬 무대로 올리기까지의 과정과 노력을 가감없이 털어놓은 감바 이사는 "사실 '라이온 킹'은 실패한 프로젝트, 다 피하는 프로젝트였다. 하지만 현재는 가장 성공한 애니메이션이 됐다"며 "설명 중간중간 넘버가 시연됐는데 심바의 여자친구인 날라가 부르는 'Shadowland(섀도우랜드)', 심바가 부르는 'Under the Stars They Live in You(언더 더 스타스 데이 리브 인 유)' 마지막으로 심바와 날라의 아름다운 사랑을 그린 메인 테마곡 'Can you feel the Love Tonight(캔 유 필 더 러브 투나잇)' 등 총 4곡이 차례로 공개됐다.먼저 감바 이사는 '라이온 킹'의 성공 비결에 대해 "배우 핏젱은 "한국인에게 낯선 아프리카의 문화를 잘 녹여내기 위해 마이클 음악감독은 "목소리와 악기의 조화에 중점을 뒀다"고 설명했다. 드넓은 초원과 다채로운 아프리카 문화를 표현하기 위해 '라이온 킹' 넘버에는 여러 아프리카 전통 악기는 물론 젬베, 미림바, 칼림바, 각종 피리 등이 사용된다.'디즈니 뮤지컬은 가족 또는 어린이용'이라는 인식이 강한 한국에서 '라이온 킹'이 어떤 메시지를 줄 수 있는가에 대해 감바 이사는 "'한편 '라이온 킹' 인터내셔널 투어는 오는