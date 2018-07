포스코건설, 인도네시아서 '사랑나눔 사회공헌 활동' 진행

청소년들에게 4차 산업과 연관된 드론, VR 등의 IT 교육도 실시했다. 청소년들은 아이디어 회의를 통해 직접 VR 컨텐츠를 만들어 보는 한편, 드론과 관련된 이론 학습과 실습을 통해 IT분야의 이해를 높일 수 있는 기회를 가졌다.

23일부터 26일까지 4일간은 현지 청소년들에게 한국이 보다 더 친숙한 나라로 인식될 수 있도록 한국문화 체험학습의 장을 열었다. 청소년들에게 4차 산업 관련된 과학적 상상력을 키워주기 위한 IT 교육도 펼쳤다.