¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ë, ¡®º£Æ®³²°í¹è´çIPOÆÝµå¡¯ Ãâ½Ã

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹®Ã¤¼® ±âÀÚ]¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÚ»ê¿î¿ëÀÌ º£Æ®³² °í¹è´çÁÖ¿Í °ø¸ðÁÖ¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ¡®¹Ì·¡¿¡¼Âº£Æ®³²°í¹è´çIPOÆÝµå¡¯¸¦ Ãâ½ÃÇÑ´Ù°í 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¹Ì·¡¿¡¼Âº£Æ®³²°í¹è´çIPOÆÝµå´Â ÀÌÀÍ¼ºÀåÀ» ÅëÇØ ³ôÀº ¹è´ç¼ºÇâÀÌ ±â´ëµÇ´Â Á¾¸ñ¿¡ ÁÖ·Î ÅõÀÚÇÑ´Ù.
È£Ä¡¹Î°ú ÇÏ³ëÀÌ °Å·¡¼Ò¿¡ »óÀåµÈ Á¾¸ñ Áß ¹è´ç¼öÀÍ·ü, ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍ·ü, ½Ã°¡ÃÑ¾×, °Å·¡´ë±Ý µîÀ» °í·ÁÇØ ÅõÀÚ À¯´Ï¹ö½º¸¦ ±¸¼ºÇÏ°í, È¸»çÀÇ ¼ºÀå¼º°ú ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Çö±ÝÈå¸§ÀÌ ±â´ëµÇ´Â ±â¾÷À» ¼±º°ÇÑ´Ù.
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