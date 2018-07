“필립의 아름다운 울림이 퍼지다”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자]지난 27일 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2018 하모니 페스티벌’ 첫 번째 무대로 ㈜필립에셋 호남본부가 부른 노래의 한 소절이다. ‘아마추어’가 마련한 무대라고 하기엔 실력이 수준급이었다.이 노래가 끝나고 일사분란하게 대열을 정리하고 준비한 다음곡은 ‘카레’. 앞치마를 두르고 도입부는 ‘막춤’에 가까운 실력이었지만 이후에는 마치 공연을 보는 듯한 느낌이었다.이날 행사는 ㈜필립에셋과 ㈜에어필립이 계열사로 있는 필립그룹이 구성원들이 합창을 통해 조화를 이루고 화합하는 시간을 가지며, 함께하는 공동체 기업문화를 정착시키고자 하는 취지에서 개최됐다.㈜필립에셋이 주최하고 지인 커뮤니케이션 주관한 이번 페스티벌은 ‘필립, 그 아름다운 울림’이라는 주제로 엄일석 회장을 비롯한 광주 본사 및 서울·대구·대전 등 전국 8개 지역본부와 순천·울산 2개 지점 및 에어필립 직원 등 2500여명이 참석했다.합창대회의 심사는 엄일석 필립그룹 회장, 강재수 한국합창지휘자협회 이사 겸 광양시립합창단 지휘자, 박호진 한국합창총연합회 광주시합창연합회장, 김병무 지휘자, 백정빈 소프라노 등 5명의 전문심사위원이 맡았다.이날 행사는 1부 합창대회 및 오찬, 시상식에 이어 2부 공연한마당으로 나눠 진행됐다.엄일석 회장은 각 본부와 지점들의 무대가 끝나자 엄지를 세우며 ‘잘했다. 고생했다’는 마음의 표시를 대신하기도 했다.특히 무대 앞에 앉은 부산지역본부 직원들과 인사는 상하관계가 아닌 마치 친구와 하는 것처럼 격식 없이 하는 모습이 엄일석 회장의 ‘경영방식’을 알아볼 수 있는 대목이었다.무대를 준비한 팀들의 모습도 소소한 즐거움을 선사했다.경남본부의 ‘걱정말아요 그대’는 가사를 수화로 표현하는가 하면 대구본부의 ‘과수원길’은 도입부에서 나레이션을 통해 ‘필립’을 강조, 엄 회장으로부터 잘 보이겠다는 의지가 곳곳에 묻어 있었다.최근에 설립된 에어필립의 무대에서는 승무원들과 직원들의 준비곡 ‘I will follow him, happy song’을 항공기 이용시간과 항공기에서 고객들의 안전수칙 등을 전달하는 내용으로 전부 개사해 마치 항공기를 탄 느낌으로 홍보와 재치를 동시에 선사하기도 했다.이날 합창대회에는 필립에셋과 에어필립 등 총 12팀, 720여명이 참여해 다채로운 퍼포먼스와 함께 감동의 무대를 펼쳤으며, 이날 대상의 영예는 ‘Ritmo’와 ‘함께’를 노래한 서울지역본부가 차지해 상금 3000만 원을 받았다. 또 참여직원들에게 우수상, 장려상, 인기상 등 총 1억 원의 상금을 수여했다.실제로 이날 대상에게는 2000만 원의 상금을 전달하려 했으나 엄 회장이 무대를 보고 그간의 노고와 격려를 대신해 사비로 상금을 올려줘 전 직원들로부터 박수를 받기도 했다.2부 공연한마당은 친친클래식의 공연을 시작으로 송소희, 서영은, 알리 등의 가수들의 축하공연이 직원들의 뜨거운 호응을 얻었다. 이어서 피아트도미니 소년합창단, 클랑심포니오케스트라의 공연을 전 직원이 함께 관람하며 문화 공유의 시간을 가졌다.행사 마지막에는 엄일석 회장이 특별공연으로 직접 참여해 친친클래식과 오케스트라의 협연과 함께 ‘오늘 그대, 단 한사람‘이란 답가로 그동안 열심히 합창대회를 준비한 직원들에게 고마운 마음을 전달했다.엄회장은 “우리 회사 최고의 귀빈은 필립가족 여러분이다”며 “직원들이 함께 소통하고 교류하는 시간을 가짐으로써 서로 배려하는 사람중심의 기업문화를 정착시키길 바란다”고 말했다.한편, 장외주식 정보제공 및 투자전략 컨설팅 업체인 ㈜필립에셋은 열정페스티벌(체육대회), 상승페스티벌(PT대회)에 이어 올해 첫 회로 개최된 하모니페스티벌 등 직원들의 단합과 복지향상을 위한 행사를 개최해 특별한 기업문화를 조성해 나가고 있다.㈜필립에셋의 ‘필(必)립(立)’은 ‘반드시 일어선다’는 의미로 광주광역시 상무지구에 본사를 두고 서울·대전·대구·전주·순천 등 10곳에서 비상장주식 이른바 ‘장외주식’ 시장을 운영하고 있다.또 최근에는 광주·전남권 지역 대표 항공사인 에어필립이 취항하면서 광주·전남권 하늘길 확대를 통해 항공·관광사업 활성화에 앞장서고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.