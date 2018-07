엑시콘, SSD 자기진단시험 장치 관련 특허권 취득

[아시아경제 구은모 기자]은 솔리드스테이트드라이브(SSD) 자기진단시험(BIST, Built In Self Test)을 하나의 테스터로 통합적으로 테스트할 수 있는 장치와 관련한 특허권을 취득했다고 30일 공시했다.회사 측은 “SSD의 제조 공정상태와 무관하게 자기 진단 시험을 호환적으로 수행할 수 있도록 해 테스트 시간과 설비비용을 절감할 수 있고 작업공간을 줄일 수 있다”며 해당 특허를 “당사의 SSD 테스트 장비의 성능 향상과 신제품 개발에 적용할 예정”이라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.