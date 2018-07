다니엘 헤니는 29일 자신의 인스타그램에 “And...that’s what I needed #family #michigan #alwaysakid(그리고...이것들이 내가 필요한 것들이다. #가족 #미시건 #항상 어린 아이 되기”이라는 문구와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 다니엘 헤니는 부모님과 함께 화목한 일상을 보내고 있다. 특히, 다니엘 헤니는 훈훈한 웃음을 지으며 카메라를 응시하고 있어 그의 완벽한 미모가 눈길을 끈다.이 사진을 본 네티즌들은 “가족은 항상 나의 든든한 버팀목” “너무 행복해 보이세요” “부모님과 행복한 시간 보내세요!”라는 반응을 보였다.한편, 미국 드라마 ‘크리미널 마인드’ 등에 출연하며 활발한 연기 활동을 이어가던 헤니는 최근 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에도 등장해 팬들의 마음을 사로잡았다.

