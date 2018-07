특허청, ‘특허평가서비스’ 민간에 개방·해외진출 지원

특허청은 특허분석평가시스템 ‘SMART3(System to Measure Analyze and Rate patent Technology3)'와 특허청 보유 공공데이터를 민간에 개방, 민간기업의 해외시장 진출을 지원한다고 29일 밝혔다.

