백운규 장관 "차세대 반도체 기술확보를 위한 대형 예산사업 기획"

[아시아경제 이광호 기자]백운규 산업통상자원부 장관은 30일 "차세대 반도체 기술확보를 위해 대형 예산사업을 기획하고 있다"고 밝혔다.백 장관은 이날 SK하이닉스 이천공장을 방문해 투자 진행상황을 점검하고 애로사항을 청취하면서 이같이 말했다.백 장관은 "SK하이닉스가 경영성과를 협력사와 함께 나누기 위해 진행 중인 성능평가 지원, 공동기술 개발, 자금지원, 기술교육 등의 노력을 지속해 달라"며 "정부에서도 민간의 투자가 적기에 이뤄질 수 있도록 관련 애로를 적극적으로 해소해 나가겠다"고 피력했다.백 장관은 특히 "기업의 대규모 투자는 국내 경제를 활성화시키고 고용을 창출하는 최선의 수단"이라며 지난 27일 SK하이닉스가 발표한 이천공장 M16라인 투자계획에 감사를 표했다.SK하이닉스는 2020년 10월 완공을 목표로 이천 본사 5만3000평부지에 3조5000억원을 투자해 새 반도체 공장을 건설한다. 이를 통해 2026년까지 발생할 경제적 파급 효과로 80조2000억원의 생산 유발을 비롯해 26조2000억원의 부가가치 유발, 34만8000명의 고용창출 등을 예상하고 있다.백 장관은 이어 삼성전자 평택공장을 방문해 2015년 이후 30조원 규모로 진행 중인 투자현황 및 계획에 대해 보고받고 "향후 투자 확대에 적극적으로 나서달라"고 요청했다.백 장관은 "(삼성전자가) 최근 발표한 세계 최초 5세대 낸드플래시 양산 및 7나노미터급 파운드리 공정 가동 등 초격차를 유지하려는 노력을 지속해 달라"며 "반도체 소재·부품·장비 등 후방산업 육성을 위한 대기업의 성능평가 지원 등 상생협력도 적극적으로 나서달라"고 당부했다.삼성전자는 올해 반도체·디스플레이 분야 성능평가 지원품목 총 148건을 접수받고, 107건을 선정해 지원을 추진하고 있다.백 장관은 "4차 산업혁명 시대를 맞아 향후 반도체의 역할이 더욱 중요해질 것"이라며 "민관이 적극적으로 협력해 경쟁국의 추격을 따돌리고 글로벌 1위를 유지해 나가자"고 강조했다.그러면서 "지난 16일 12대 기업 최고경영자(CEO) 간담회에서 강조한 '기업을 위한 산업부(Ministry for Enterprise)'가 되기 위한 노력을 말 뿐이 아닌 행동으로 실천하기 위해 오늘과 같은 현장소통을 지속하겠다"고 덧붙였다.한편 백 장관의 이번 현장방문은 올해 상반기 우리나라 수출의 20% 이상을 담당하고 있는 반도체 업계를 격려하고 경쟁국 추격 등 반도체 산업의 위협요인 대응방안을 논의하기 위함이다.반도체 산업은 지난해 단일품목 최초로 수출 100조원(979억달러)을 돌파했고, 올해는 1250억달러 수출이 예상되는 등 우리나라 경제에서 차지하는 비중이 날로 높아지고 있으며, 향후 자율차, IoT 등 4차 산업혁명의 영향으로 고성능 반도체의 수요가 증가해 중요성이 더욱 커질 것으로 예상된다.다만 최근 중국 반도체 굴기 등 경쟁국의 추격과 함께 메모리반도체 시장가격이 조정상태를 보이고 있어 '반도체 슈퍼사이클'이 마감될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

