북중 접경 랴오닝성, 자유무역·첨단기술 개발로 '터닝포인트'

㎢)㎢)자유무역시험구 대다수는 공통적으로 기업, 정부, 가정이 한 곳에 모여 있을 수 있도록 교통, 상업시설, 교육 등의 인프라를 갖춰놓았다. 기업들의 효율적인 유치와 등록을 위한 행정절차 간소화와 세제혜택 등의 금전적 인센티브 역시 자유무역시험구가 내세우고 있는 대표적인 장점들이다.랴오닝성 자유무역시험구는 중국 동북 지역의 공업기지 육성, 랴오닝 연해경제지대 육성, 선양 경제구역 개발 육성, 일대일로 전략, 자유무역시험구 육성 등 5대 국가급 전략을 모두 아우를 수 있는 특성 때문에 정부 정책의 우대 혜택을 집중적으로 받을 수 있는 장점이 있다.자유무역시험구 다롄지역 공작영도소조 판공실 대외연락 책임자인 쑨스웨이(孫世偉) 역시 “자유무역시험구 가동으로 1년새 통관비용이 10% 줄고, 통관시간이 3분의 1 단축되면서 중·유럽 열차 운행이 106% 증가했다”고 말했다. 실제로 삼성의 경우 다롄을 통해 제품을 중국으로 들여온 후 러시아를 거쳐 유럽으로 통하는 중국 철도, 일명 '삼성열차(三星班列)'를 이용해 적은 비용과 짧은 기간으로 유럽 수출길을 넓히고 있다. 랴오닝성의 한 소식통은 "한반도 정세변화로 북중 경협이 활발해지면 더 많은 한국 기업들이 일대일로의 기회를 안고 한반도-중국-러시아-유럽으로 향하는 경제회랑에 올라탈 수도 있다"고 말했다.세계 500대 IT 기업 가운데 약 80곳이 둥지를 틀고 있다.DLSP기업들도 첨단기술 접목에 공을 들이고 있기는 마찬가지. 다롄 소재 첨단기술 제조장비 기업인 다롄광양과학기술그룹의 위더하이 대표는 "현재 랴오닝서의 많은 기업들이 '4차 산업혁명'과 '중국제조 2025'의 트렌드에 맞춰 첨단기술 제조장비의 국산화에 노력을 기울이고 있다"며 "우리 기업의 경우도 첨단기술 관련 국제특허조약(PCT)에 따른 국제특허 6건을 보함해 유효특허 300여건을 보유 중이고 7개 국가과학기술 중대과제 R&D 프로젝트에 참여하고 있다"고 말했다.로봇을 제조공정에 활용하고 있는 랴오닝성 잉커우 둥셩그룹(東盛) 관계자 역시 "우리는 일본에서 쓰는 쓰레기봉투를 가장 많이 생산하는 중국 기업"이라며 "항구를 통해 일본으로의 수출이 유리하고, 랴오닝성 정부가 첨단기술 접목을 적극 지원하고 있어 사람 대신 로봇이 제품을 생산하는 구조로 바꿔 업무 효율을 높이고 있다"고 설명했다.

