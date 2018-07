한은 '2018 전국민 금융이해력 조사' 실시

[아시아경제 이창환 기자]이번 조사는 우리나라 성인(만18세~79세)의 금융이해력(financial literacy) 수준을 측정해 경제·금융 교육방향 수립 및 OECD 국가간 비교 등에 기초자료로 활용하기 위해 실시된다.경제협력개발기구(OECD) 산하 경제·금융교육에 관한 글로벌 협력기구인 INFE(International Network on Financial Education)가 제정한 기준에 따라 조사가 실시된다.한은은 이번 조사 결과는 올해 12월 중 공표할 예정이라고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.