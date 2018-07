[전문] 트와이스, 공연장 안전 문제로 말레이시아 공연 하루 전 취소

그룹 트와이스 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 측이 공연장 안전 문제로 말레이시아 공연을 취소했다.

아티스트 및 관객의 안전을 최우선으로 고려해 결정한 사항"이라고 설명했다.

27일 JYP엔터테인먼트 측은 공식홈페이지를 통해 당초 다음날(28일) 예정됐던 트와이스의 말레이시아 공연을 부득이하게 취소했다고 밝혔다.소속사 측은 현지 공연장의 안전 문제로 인해 공연을 취소하게 됐다며 "한편 트와이스는 최근 여름 신보 'Summer Nights'의 타이틀곡 'Dance the night away'(댄스 더 나잇 어웨이)로 활동을 이어가고 있다.다음은 JYP엔터테인먼트 공식입장 전문안녕하세요 JYP엔터테인먼트입니다.7월 28일 말레이시아 쿠알라룸프르에서 진행 예정이였던 TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2:Fantasy Park’ IN KUALA LUMPUR 공연은 현지 공연장의 안전 문제로 인해, 부득이하게 취소하게 되었음을 알려드립니다.아티스트 및 관객의 안전을 최우선으로 고려하여 결정한 사항임을 양해 부탁드리겠습니다. TWICE를 기다려주셨던 많은 팬 분들께는 진심으로 아쉬운 말씀 드리며, JYP엔터테인먼트와 TWICE는 앞으로 더 좋은 공연을 만들 수 있도록 노력하겠습니다.