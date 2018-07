28일 방송될 SBS Plus ‘맛있는 이야기 음담패썰’에서 김준현은 마이크로닷에게 “어디를 함께 갈 예정입니까?”라고 물었다.뜻밖에 질문에 마이크로닷은 수줍은 모습을 보이면서 의미심장한 웃음을 지어 관심을 모았다. 그는 우물쭈물하면서도 “휴가를 가긴 가야죠. 칸쿤이나 이비자 같은 곳을 갈 수도 있을 것”이라며 “가서 샴페인을 마실 수도 있다”고 말했다.이날 ‘음담패썰’에서는 제주도 여행지가 소개된다. 특히 제주 도민들이 찾는 로컬 맛집까지 공개된다.한편 ‘음담패썰’은 ‘음식을 둘러싼 담대하고 패기 있는 썰’의 줄임말로 음식에 대한 지식을 전달하는 차트 토크쇼이다.

