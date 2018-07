‘아미밤3 대란’ 사이트 접속 지연에 BTS팬들 불만 터트려

27일 오후 6시부터 예약 판매를 시작한 방탄소년단의 공식 응원봉 세 번째 버전인 ‘아미밤3’을 사려는 구매자가 몰리면서 빅히트샵의 일시적으로 서버가 다운되기도 했다.‘아미밤3’은 방탄소년단의 팬클럽 ‘아미’(Army)의 공식 응원봉으로, 팬덤명을 연상시키는 폭탄(Bomb) 모양으로 만들어졌다.접속 대란으로 불안정한 접속 상황이 이어지자 일부 네티즌들은 답답함을 호소했다. 네티즌들은 “지금도 안 들어가지는 거 실화냐ㅠㅜㅜ 내 돈 주고 사겠다는데도 못 사...아 진짜...서럽다...” “아직도 못 삼...못 산 아미분있어요? 나만 못 샀어요?ㅠㅜ” “전 세계 팬들이 얼마나 많은데 그런 식으로 판매하는지 속 터짐” 등 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 오는 8월 24일 새 앨범 ‘LOVE YOURSELF 結 ’Answer’를 발매한다. 또한, 오는 8월25일과 26일 서울 잠실 올림픽주경기장에서 BTS의 콘서트를 개최할 예정이다.

